即将开始！洛阳计划每年开展创业培训15000人以上

日前，洛阳市印发《洛阳市高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设工作实施方案》(简称《方案》)，提出在全省率先实现由劳务社会向技能社会转变。根据《方案》，洛阳市将围绕技能人才，建立健全培养培训体系、培养动员推广体系、就业创业体系。本篇对“建立健全就业创业体系”进行解读。

日前，洛阳市印发《洛阳市高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设工作实施方案》(简称《方案》)，提出在全省率先实现由劳务社会向技能社会转变。根据《方案》，洛阳市将围绕技能人才，建立健全培养培训体系、培养动员推广体系、就业创业体系。本篇对“建立健全就业创业体系”进行解读。

●中小微企业吸纳持证人员就业，最高可获200万元补助

就业是最大的民生。《方案》提出，要鼓励就地就近和有组织地输出就业。具体来说，要加强劳务协作，主动与长三角、珠三角等经济发达地区对接联系，今年年内与省外1个至2个市县签订劳务协作协议。

对年度内新吸纳持证人员稳定就业1年以上并缴纳职工社会保险费的中小微企业，每吸纳1人给予1000元一次性补助，累计最高不超过200万元。

对经营性人力资源服务机构等主体，介绍持证人员实现市内稳定就业半年以上并依法缴纳职工社会保险费的，每成功介绍1人给予300元补贴。

依托洛阳市劳动力市场建立网上网下技工市场，定期组织技能人才招聘会，让企业招聘熟练技工更加便利。

●实施大众创业培训计划，每年至少培训15000人

《方案》要求，实施大众创业培训计划，积极对有创业意愿和培训需求的青年开展不同阶段的创业培训。每年开展创业培训15000人以上，支持11200人返乡下乡创业，带动112000人以上就业。

每年开展市级创业孵化示范基地(园区)认定，对获评市级返乡创业示范园的，给予20万元一次性奖补；对获评市级返乡创业示范项目的，给予2万元至10万元扶持资金；对优秀创业项目，根据项目的吸纳就业能力、科技含量、发展前景、创新性等因素，推荐申报河南省大众创业扶持资金，给予2万元至15万元资金扶持。

●加大培训力度，提升就业重点群体技能水平

《方案》提出，要加大就业重点群体技能培训力度，年培训农村转移就业劳动力40000人次、取证32000人。年培训城乡未继续升学的初高中毕业生2000人次、取证1600人。年培训毕业学年在校及离校未就业普通高校毕业生5000人次、取证4000人。年培训退役军人2000人次、取证1600人。年培训城镇登记失业人员5000人次、取证4000人。年培训残疾人1000人次以上、取证800人。

《方案》还要求，把“人人持证、技能洛阳”建设列入洛阳市重点民生实事，建立建设资金保障机制，加大经费支持力度，通过就业补助资金调整、失业保险基金提取、财政资金支持和统筹部门培训资金、人才经费，以及行业产业发展经费等多种方式，对“人人持证、技能洛阳”建设优先支持。

“当前洛阳发展已站上新的历史起点，建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，需要培养造就一支高素质劳动者队伍。”洛阳市人力资源和社会保障局有关负责人表示，《方案》对推进“人人持证、技能洛阳”建设，在全省率先实现由劳务社会向技能社会转变，提出了目标任务，该局正按照部署要求，开展调研走访，制定培训计划，力争明年春节前完成首批人员培训。(记者 牛鹏远 通讯员 李帆 尹世伟 实习生 王晓彤)