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洛阳市2020年度“五个一百”网络正能量精品网上展示投票开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.15 08:45

　　讲好出彩洛阳故事，共建清朗网络空间。今日起，由市委网信办组织的洛阳市2020年度“五个一百”网络正能量精品推选活动网络展示投票开启。

　　据悉，本次活动的主题是“网聚正能量 洛阳更出彩”，旨在评选和集中展示2020年在平凡工作岗位、重大主题活动、突发舆情事件中起到正面引领引导作用的榜样人物和优秀作品，倡导广大网友弘扬主旋律，传递正能量。

　　活动具体包括“网络正能量榜样”“网络正能量文字”“网络正能量图片”“网络正能量动漫音视频”“网络正能量专题”五个评选项目。

　　自活动启动以来，共收到400余件申报作品。经专家学者和媒体代表组成的初评委员会第一轮筛选审定后，确定5类共175个入围作品参加最终的评比。根据规则，入围作品在洛阳网公示并接受网友投票点赞，投票最终结果将作为作品终评的参考数据。

　　本次活动网络展示投票时间为2021年12月15日8时至12月21日18时，每个账号每天可对多个正能量作品投票，同一IP每天投票不得超过10票。

　　具体网络展示投票入口如下：http://hd.lyd.com.cn/2021wlznl/vote

长按二维码进行投票

　　(见习记者 刘雪琦)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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