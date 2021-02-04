12月31日，洛阳住房公积金业务暂停办理

根据中心2021年度决算工作安排，2021年12月31日暂停办理柜面及线上各项住房公积金(含住房资金、住房补贴)业务，2022年元旦假期后恢复正常。

根据中心2021年度决算工作安排，2021年12月31日暂停办理柜面及线上各项住房公积金(含住房资金、住房补贴)业务，2022年元旦假期后恢复正常。 昨日，洛阳市住房公积金管理中心发布通知，12月31日暂停办理柜面及线上各项住房公积金(含住房资金、住房补贴)业务，原文如下： 关于2021年度决算期间暂停办理住房公积金业务的通知 尊敬的缴存职工、单位： 根据中心2021年度决算工作安排，2021年12月31日暂停办理柜面及线上各项住房公积金(含住房资金、住房补贴)业务，2022年元旦假期后恢复正常。 由此带来的不便，敬请谅解。 洛阳市住房公积金管理中心 ⑥