12月31日，洛阳住房公积金业务暂停办理

根据中心2021年度决算工作安排，2021年12月31日暂停办理柜面及线上各项住房公积金(含住房资金、住房补贴)业务，2022年元旦假期后恢复正常。
根据中心2021年度决算工作安排，2021年12月31日暂停办理柜面及线上各项住房公积金(含住房资金、住房补贴)业务，2022年元旦假期后恢复正常。
昨日，洛阳市住房公积金管理中心发布通知，12月31日暂停办理柜面及线上各项住房公积金(含住房资金、住房补贴)业务，原文如下：
关于2021年度决算期间暂停办理住房公积金业务的通知
尊敬的缴存职工、单位：
根据中心2021年度决算工作安排，2021年12月31日暂停办理柜面及线上各项住房公积金(含住房资金、住房补贴)业务，2022年元旦假期后恢复正常。
由此带来的不便，敬请谅解。
洛阳市住房公积金管理中心
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