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市政协组团赴东莞市开展“提高提案工作质量”回访学习考察
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.15 08:34

　　12月7日至10日，市政协主席杨炳旭带领考察团前往东莞市，围绕“提高提案工作质量”课题，同时巩固拓展东莞市政协考察团今年10月中旬莅洛考察成果，努力推动项目合作加快步伐，开展回访学习考察。

　　在东莞期间，考察团先后到东莞市规划展览馆、易事特集团、松山湖国际创新创业社区、中国散裂中子源、广东宏川集团有限公司、珠三角汽车博览中心、慕思集团、以纯集团等处实地考察，听取相关情况介绍，并与东莞市政协、相关部门和企业围绕产业布局、科技园区运营、优化营商环境等方面座谈交流。

　　杨炳旭指出，考察团东莞之行收获很大。改革开放后，东莞凭借比邻广州、深圳、香港的地理优势，抢抓机遇，敢闯敢拼，城市建设发生了翻天覆地的变化。如今，东莞从依靠“三来一补”劳动密集型发展，到建成国家科技中心，产业兴旺，科技发达，宜居宜业，人民的幸福感、获得感、安全感持续增强。

　　杨炳旭强调，东莞市政协在提案办理方面的创新举措、先进理念，对进一步提升洛阳市政协提案办理工作质量，有很强的借鉴意义。考察团要积极学习东莞市经济发展过程中探索出的宝贵经验，特别是在产业发展、优化营商环境等方面的改革创新举措，将所看所学所思转化为推动政协工作的强大动力，坚持以创新为引领，不断提高提案工作质量，全面提升政协工作水平，为建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌贡献智慧和力量。

　　其间，考察团与易事特集团、宏川集团、以纯集团及东莞盈锋集团、快意电梯、康辉国际旅行社、泽景实业、广东心域文化、本墨文化等东莞本地大型企业负责人进行了深入交流，在相关领域达成了合作意向。

　　东莞市政协主席陈文明、副主席蒋小莺一同考察，洛阳市政协副主席曾丹梅参加考察活动。（记者 李三旺 通讯员 马勇喆）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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