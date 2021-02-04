洛阳市首届“牡丹杯”新媒体文学大赛启动

昨日，记者从市委网信办获悉，首届“牡丹杯”新媒体文学大赛已于近日启动。大赛以“洛阳故事”为主题，旨在进一步讲好“洛阳故事”，传播好“洛阳声音”，在新的历史起点上助力重振洛阳辉煌。

昨日，记者从市委网信办获悉，首届“牡丹杯”新媒体文学大赛已于近日启动。大赛以“洛阳故事”为主题，旨在进一步讲好“洛阳故事”，传播好“洛阳声音”，在新的历史起点上助力重振洛阳辉煌。

本次大赛由市委网信办指导，市文联、洛阳广播电视台主办，《牡丹》文学杂志社、洛阳作家新媒体学会、李学武牡丹瓷承办，河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院协办。赛事法律服务由河南万永律师事务所提供。

参赛作品分为图文类作品(体裁、形式不限)和视频类作品(时长不限)两类。图文类作品要求为文学类作品或图片配文字作品，不能为纯图片作品，视频类作品应有不少于20个字的字幕或相当字数的配音。

作品以“洛阳故事”为主题即可，如跟洛阳有关的当代故事、人物故事、历史文化故事类作品；表现洛阳黄河文化、河洛文化、牡丹文化、美食文化、博物馆文化、生态宜居等方面的作品；记录洛阳城市和乡村变迁，展现副中心城市发展的作品；展示洛阳青年风采或展现洛阳城市正青春的作品。

参赛作品应在2021年1月1日至2022年4月20日完成网上发布并进行作品申报。发布平台不限，但多平台发布的同一作品时只能选择一个平台的作品报名参赛，图文类作品推荐使用头条号、企鹅号、百家号、微信公众号等，视频类作品推荐使用抖音、快手、西瓜视频、B站、微信视频号等。

参赛者可通过微信公众号“精彩洛阳”“老贾播报”进行作品申报。河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院的在校学生可通过所在学校专属平台申报。

作品申报截止时间为2022年4月20日，经初评、网络投票、专家终审和公示等环节后，大赛组委会将于2022年5月确认获奖名单，并于5月下旬举办颁奖活动。大赛共设置优胜奖2名、单项奖12名、优秀奖20名，其中优胜奖获得者可获得1万元奖金。（记者 郭飞飞 通讯员 祁娜娜）