洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市首届“牡丹杯”新媒体文学大赛启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.15 08:22

　　昨日，记者从市委网信办获悉，首届“牡丹杯”新媒体文学大赛已于近日启动。大赛以“洛阳故事”为主题，旨在进一步讲好“洛阳故事”，传播好“洛阳声音”，在新的历史起点上助力重振洛阳辉煌。

　　本次大赛由市委网信办指导，市文联、洛阳广播电视台主办，《牡丹》文学杂志社、洛阳作家新媒体学会、李学武牡丹瓷承办，河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院协办。赛事法律服务由河南万永律师事务所提供。

　　参赛作品分为图文类作品(体裁、形式不限)和视频类作品(时长不限)两类。图文类作品要求为文学类作品或图片配文字作品，不能为纯图片作品，视频类作品应有不少于20个字的字幕或相当字数的配音。

　　作品以“洛阳故事”为主题即可，如跟洛阳有关的当代故事、人物故事、历史文化故事类作品；表现洛阳黄河文化、河洛文化、牡丹文化、美食文化、博物馆文化、生态宜居等方面的作品；记录洛阳城市和乡村变迁，展现副中心城市发展的作品；展示洛阳青年风采或展现洛阳城市正青春的作品。

　　参赛作品应在2021年1月1日至2022年4月20日完成网上发布并进行作品申报。发布平台不限，但多平台发布的同一作品时只能选择一个平台的作品报名参赛，图文类作品推荐使用头条号、企鹅号、百家号、微信公众号等，视频类作品推荐使用抖音、快手、西瓜视频、B站、微信视频号等。

　　参赛者可通过微信公众号“精彩洛阳”“老贾播报”进行作品申报。河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院的在校学生可通过所在学校专属平台申报。

　　作品申报截止时间为2022年4月20日，经初评、网络投票、专家终审和公示等环节后，大赛组委会将于2022年5月确认获奖名单，并于5月下旬举办颁奖活动。大赛共设置优胜奖2名、单项奖12名、优秀奖20名，其中优胜奖获得者可获得1万元奖金。（记者 郭飞飞 通讯员 祁娜娜）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·被熟人托关系问病是一种什么体验？
  • ·忍耐腹痛近10天 这事儿可不该忍
  • ·一到外孙女放学时间，她就脖子硬还头痛……
    • 寺沟村：看精美壁画 赏“中原第一碑”
    寺沟村：看精美壁画 赏“中原第一碑”
    寺沟村：看精美壁画 赏“中原第一碑”
        近日，河南省住建厅、文化和旅游厅等部门联合发布河南省第六批传统村落名录，洛阳市偃师区山化镇寺沟村名列...
  • ·一架桥，三座城，三处名人故里
  • ·有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
  • ·半日时光游古村 寻访英烈殉难地
    		•
    		 
    新闻排行
  • 国道G310洛阳境段(铁门镇至三门峡市界...
  • 网友反映医院药品价格比网上药店高 洛...
  • 国家文物局：洛阳正平坊遗址内发现疑...
  • 考试时间确定！洛阳这些学生注意
  • 好消息！洛阳获17项河南省科学技术奖
  • @洛阳人，这些药品别再用了
  • 巨型牡丹扮“亮”牡丹桥南！洛阳又新...
  • 西府海棠、粉黛乱子草…明年春天来这...
  • 洛阳王城公园迎春灯会开始布展 春节期...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市可折的公交异形卡何时开始出售？
    洛阳市民可用公众号预约接种带状疱疹疫苗
    精彩图片
    趣味社区运动会 增进邻...
    冬日暖阳 乐享生活【组...
    老城区道北路街道党群...
    返乡种菊拓富路 致富...
    精彩热帖

    冬练

    灯火阑珊定鼎门

    鬣狗

    华丽冬叶
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605