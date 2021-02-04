截至13日24时，洛阳累计接种新冠疫苗1227.15万剂次

当前，国内多地疫情反复，省内也相继出现密接人员，疫情防控形势陡然严峻。“建议市民尽快进行加强免疫接种，尚未完成全程接种的市民，请尽快完成全程接种，全民共筑免疫屏障。”14日，市疾控中心免疫规划专家田鹏提醒。

当前，国内多地疫情反复，省内也相继出现密接人员，疫情防控形势陡然严峻。“建议市民尽快进行加强免疫接种，尚未完成全程接种的市民，请尽快完成全程接种，全民共筑免疫屏障。”14日，市疾控中心免疫规划专家田鹏提醒。

洛阳师范学院师生有序接种新冠疫苗加强针

14日，记者从市卫健委了解到，截至12月13日24时，我市累计接种新冠疫苗1227.15万剂次。全市3岁以上681.38万人，已完成全程免疫551.64万人，全程接种率80.96%。其中3-11岁93.58万人，完成全程接种38.64万人，全程接种率41.33%；18岁以上530.59万人，完成全程接种462.33万人，全程接种率87.14%。

田鹏说，疫苗接种后，免疫保护会随时间逐渐减弱，为使机体维持牢固的免疫力，需要根据不同疫苗的免疫特性适时进行再次接种，也就是加强免疫。“目前，我市正有序推进新冠疫苗加强针和3-11岁人群接种工作，近日，洛阳师范学院等高校也在集中组织师生积极接种加强针，整体来看，我市疫苗存量充足，符合条件的市民和3-11岁儿童可就近前往接种点进行接种。”市卫健委疾控科相关负责人介绍，截至13日24时，我市符合加强免疫条件的目标人群有284203人，已接种190287人，加强免疫接种率66.95%。

我们从市疾控中心了解到，除了灭活疫苗加强针之外，目前我市腺病毒载体新冠加强针疫苗也分发至部分县区接种点。