徐衣显主持召开市政府第九十九次常务会议

14日，市委副书记、代市长徐衣显主持召开市政府第九十九次常务会议，研究问题楼盘处置、创新引领行动、制造业高质量发展、数字化转型、文旅文创融合发展、气象强市建设等工作。

市政府第九十九次常务会议要求

坚持创新驱动推动产业转型发展

强化数字赋能提升城市发展能级

14日，市委副书记、代市长徐衣显主持召开市政府第九十九次常务会议，研究问题楼盘处置、创新引领行动、制造业高质量发展、数字化转型、文旅文创融合发展、气象强市建设等工作。

会议研究了创新引领行动计划及新组建市级重点实验室事宜。会议强调，要始终把创新摆在发展的逻辑起点、现代化建设的核心位置，聚焦平台、企业、人才、环境等重点，吸引集聚创新资源，推动产业创新融合发展，加快产业基础高级化、产业链现代化。要坚持政府主导、企业主体，以用为本、引育并重，大力引进高层次人才和急需紧缺专业人才，以及应用型、技能型、工匠性人才，为经济高质量发展提供智力支撑。

会议研究了制造业高质量发展行动计划、数字化转型行动计划。会议强调，要密切关注国家、省政策导向，积极主动对接，争取产业发展政策和资金支持。要聚焦主导产业、优势产业集群、未来产业等三大重点领域，加快引进落地一批重大项目，实施好新一轮“三大改造”，提升制造业核心竞争力。要抢抓数字经济发展“新风口”，加快数字基础设施建设，发展数字产业，建设数字政府，提升数治能力，优化数字生态，打造数字经济创新发展试验区。

会议研究了文旅文创融合发展行动计划。会议强调，要坚持保护为先、创意驱动、科技赋能，持续提升“两节一会一论坛”影响力，塑造“盛世隋唐”“黄河文化” “伏牛山水”“国花牡丹”“工业遗产”等文旅品牌。要推进文物文化资源与新技术新应用的跨界融合，贯通文创资源端、创意研发端、生产消费端，提升文创产业影响力。要坚持市场化导向，做强做优文旅企业，加快推动文旅文创成支柱。

会议研究了突发事件应急管理、安全生产等工作，强调要坚决落实最严格安全生产责任追究决定，对标安全城市、韧性城市建设标准，健全完善突发事件应急预案体系。要强化红线意识、底线思维，切实落实“三管三必须”安全生产责任制，深入推进安全生产专项整治三年行动，常态化开展重点领域专项整治，严格责任追究，推动全市安全生产形势持续向好。

会议还研究了问题楼盘处置、气象强市建设、市级政府公物仓管理、资本市场培育、农业产业化发展等事项。(记者 孙自豪 孙小蕊)