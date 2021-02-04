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中国（洛阳）跨境电商综试区门户网上线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.14 22:05

　　记者14日从洛阳市商务局获悉，中国(洛阳)跨境电子商务综合试验区门户网(http://www.ly-gec.com/)正式上线。

　　据悉，中国(洛阳)跨境电商综试区门户网由洛阳市商务局主办。记者打开主页看到，网站推出了咨询动态、政策法规、办事指南、专题服务、洛阳推介、洛阳概况等多个特色栏目和功能板块，为用户深入系统学习跨境电商相关专业知识、政策法规以及查询通知公告提供服务。另外，网站还开设了明星企业专区，集中展示了洛阳跨境电商企业及相关产品，用户可与企业实现在线业务洽谈。尤其是每年广交会期间，这里将成为洛阳跨境电商企业对外集中展示、集中洽谈的主阵地。

　　洛阳市商务局相关负责人介绍，门户网的上线标志着我市跨境电商综合服务平台正式运行的前期准备工作基本完成，为将来顺利打通“关”“税”“汇”“商”“物” “融”之间的信息壁垒，实现跨境电商“一次注册、一网通看、一网通查、一网通办”，以及为跨境电商企业与政府部门的监管提供基础的单一信息展示窗口。（记者 李迎博 通讯员 秦利利）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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