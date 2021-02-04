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洛阳举行市直机关党员“四史”知识挑战赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.14 22:05

　　14日，洛阳市委直属机关工委组织开展2021年“永葆初心、永担使命”——市直机关党员“四史”知识挑战赛。

　　为深入学习习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《学好“四史”，永葆初心、永担使命》，进一步推动我市党史学习教育深入群众、深入基层、深入人心，市委直属机关工委组织开展了本次挑战赛。此次共有72家市直单位和河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院等三家院校200余名党员干部参赛。

　　本次比赛题型包含单选题、多选题、填空题、判断题、简答题，内容包括党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、党的十九届六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神、河南省第十一次党代会精神、洛阳市第十二次党代会精神以及我市爱国主义教育基地、革命先烈和红色印记等方面知识内容。

　　洛阳市委直属机关工委相关负责人表示，本次知识挑战赛旨在引导市直机关广大党员干部群众深刻认识中国共产党为国家和民族作出的伟大贡献，深刻感悟中国共产党始终不渝为人民的初心宗旨，鼓励党员始终让初心薪火相传，把使命永担在肩，真抓实干、奋勇争先，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章。（记者 孙小蕊 通讯员 赵聪敏 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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