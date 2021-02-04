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洛阳公开征集地方文献！这些单位和个人已捐赠【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.14 22:05

　　在14日下午召开的“洛阳写·写洛阳”图书文献征集工作会议上，一批单位和个人向洛阳市图书馆捐赠图书。

　　中国社会科学院考古研究所捐赠《隋唐洛阳城：1959--2001年考古发掘报告》4套，龙门石窟研究院捐赠《龙门百问》《龙门史话》《龙门石窟》画册、《碑刻题记》等30种，天津凤凰空间文化传媒有限公司捐赠《唐贵肥传奇》240册，洛阳辞赋研究院捐赠《历代咏洛赋评注》《当代咏洛赋集》各5套，徐根鹏捐赠个人著作《稻田里的老虎》40册。洛阳市图书馆相关负责人为捐赠代表颁发了《洛阳市图书馆收藏证书》。

　　河洛文化作为黄河文化的重要组成部分，在中华文明的孕育、形成、发展中具有重要的意义。丰富的河洛地方文献，记录着河洛地区的政治、经济、历史、地理、军事、文化、风俗、特产、人物、名胜古迹等内容，是了解与研究地方状况的重要文献依据。

　　“洛阳写·写洛阳”图书文献征集活动正在进行中，广泛征集一切关于“写洛阳的和洛阳人写的”各类书籍、手稿、信函、音像制品以及照片等各种图文、音像资料。主要包括：

　　1.地方史志、史料，包括洛阳地区市、区县、乡镇、村志等地方志以及部门行业志、企业志、民族志、山川志、人物志、地名录、党史、校史、厂史、村史、事业史、大事记、年鉴、年报、舆图、重要会议资料等文献。

　　2.地方出版物与内部资料，包括洛阳市各级党政机关、社会团体、学校、企事业单位及其它各界出版编撰的各类出版物、汇编资料、统计资料以及其它文献资料。

　　3.洛阳名人资料，包括著述作品、手稿、照片、日记、信函、传记、回忆录、研究评介、声像资料、字画、金石、藏书等(洛阳名人包括原籍在本地的，或原籍虽不在本地但曾在本地任职、居住，并有较大影响力和知名度的人物)。

　　4 .洛阳籍或在洛阳任职、居住人士的各类著述、著作及手稿等。

　　5.洛阳及邻近地区民间文献：家谱、族谱、宗谱、家族史料、老照片、碑刻拓片、契约文书、诉讼文书、乡规民约、票据、账本、唱本、剧本、药方等文献资料。

　　6.国内外、港澳台出版发行记述洛阳政治、经济、文化、科学技术、历史、地理、风俗人情等各种图书文献资料、音像视频、图片、信函资料等。

　　7.个人家庭继承保存和收藏的各种书籍文献资料。

　　8.反映洛阳各个时期的其它地方文史资料和文献资料。

　　●征集方式

　　1.单位或个人可将图书文献直接交送洛阳市图书馆或各县、区公共图书馆，寄送洛阳市图书馆的市图书馆可承担邮寄费用(地址：洛阳市洛龙区卫国路11号院)。

　　2.单位或个人可将图书文献送至就近的“河洛书苑”城市书房，由书房管理员登记代收，各县、区图书馆收集汇总后按比例分别入藏本馆和市图书馆。

　　3.数量较多或珍贵的图书资料，洛阳市图书馆安排专人上门接收，联系电话：0379-61289131。

　　据了解，本次集中征集活动至2022年1月底结束；以后每年第四季度定期开展征集活动。（记者 李冰 通讯员 张炜 文/图/视频）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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