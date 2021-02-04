洛阳市实施公民法治素养提升行动 让 “关键少数”起到示范引领作用

日前，洛阳市高新区人民法院邀请高新区各行政机关20余名工作人员，走进法庭旁听典型案件庭审，加强法治宣传教育，进一步提高行政机关依法行政水平。

日前，洛阳市高新区人民法院邀请高新区各行政机关20余名工作人员，走进法庭旁听典型案件庭审，加强法治宣传教育，进一步提高行政机关依法行政水平。

旁听人员认为，旁听庭审是一场生动直观的法治宣传教育课，对全面规范自身执法行为，运用法治思维、法治方式为群众提供更专业、更便捷行政服务起到很大作用。

“开展国家工作人员旁听庭审活动，是提高公职人员法治思维和法治素养、从源头上预防和减少行政争议的重要举措。”洛阳市司法局有关负责人介绍，今年以来，洛阳市通过开展集中学法、法治培训、旁听庭审等方式，提升领导干部、国家工作人员“关键少数”的法治思维能力。

“关键少数”在法治宣传教育工作中具有示范引领作用。近日印发的《市委宣传部、市司法局关于开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021—2025年)》 (以下简称《规划》)指出，洛阳市将实施公民法治素养提升行动，加强国家工作人员法治教育，重点抓好“关键少数”，提高各级领导干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力。

根据部署，洛阳市将完善领导干部学法用法制度，落实党委(党组)理论学习中心组集体学法、领导干部任前法律考试、行政机关负责人出庭应诉制度，完善重大决策合法性审查机制，推行法律顾问制度；完善法治培训制度，加强国家工作人员入职培训、晋职培训的法治教育，落实国家工作人员旁听庭审制度，增加法律知识在事业单位工作人员招录考试中的权重分值。

“人生的扣子从一开始就要扣好！”因此，要教育、引导青少年从小掌握法律知识、树立法治意识、养成守法习惯。《规划》明确，洛阳市将加强青少年法治教育，全面落实《青少年法治教育大纲》，教育引导青少年从小养成尊法守法习惯。

据悉，洛阳市将推进教师网络法治教育培训，加强法治教育师资培养；充实完善法治教育教材相关内容，增加法治知识在中考中的内容占比；把法治教育融入课堂教学、校园文化，深入开展未成年人保护法、预防未成年人犯罪法等学习宣传，提高青少年自我保护意识和法治意识。

该负责人介绍，洛阳市还将分层分类开展法治教育，加强基层组织负责人学法用法工作，对行政执法人员开展法治培训，加强对非公有制经济组织、社会组织管理和从业人员法治教育；加强农民工法治教育，深化“三下乡”“法援惠民生?助力农民工”等活动，引导群众依法表达诉求、解决纠纷、维护权益；对农村留守老人、妇女、儿童及残疾人、老年人、退役军人等群体开展有针对性的法治宣传教育活动，维护和促进社会和谐稳定。

根据《规划》，洛阳市将推动实践养成，把公民法治素养的基本要求融入市民公约、乡规民约、学生守则、行业规章、团体章程等社会规范，建立健全对守法行为的正向激励和对违法行为的惩戒制度，引导公民自觉履行法定义务、社会责任、家庭责任，树立守法光荣、违法可耻的社会风尚，让法治成为全民思维方式和行为习惯。（记者 申利超 通讯员 尚剑玲 李培）