洛阳小学生捡到手包交给老师 全校爱心总动员接力找失主

10日晚，一封“感谢信”悄然贴在了洛阳市涧西区实验小学门口，署名为“一位内心充满感激的妈妈”。

10日晚，一封“感谢信”悄然贴在了洛阳市涧西区实验小学门口，署名为“一位内心充满感激的妈妈”。

这封感谢信要从一件暖心事儿说起。9日晚，涧西区实验小学五年级学生徐若水放学回家，途中捡到一个手提包。包内有失主的身份证、驾驶证、医保卡、银行卡等十余张重要证件。次日一早，她来到学校把包交给老师。学校立即发动全校师生寻找失主。

“有困难找警察。”该校一年级学生杨鸣烁用老师手机，跟在洛阳市公安局涧西分局郑州路派出所当社区辅警的妈妈任钰丹取得联系。9时许，任钰丹详细登记相关信息后，按相关工作流程，对失主进行查找并获知联系方式。

此时，失主正在沿街走访、继续寻找提包，接到任钰丹电话后，不但喜出望外，也被学校的爱心行动所感动。1个多小时后，她前往学校领走了手提包，并在当晚给学校留下了那封信。（记者 申利超 通讯员 魏孝群 文/图）