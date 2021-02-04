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本周四，这群孩子将开启一场“圆梦之旅”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.14 20:20

　　14日，随着爱心编织物和捐赠物资陆续送达报业大厦，一个个爱心“盲盒”完成打包。本周四（12月16日），洛阳日报报业集团联合阿里巴巴天天正能量和市创建办、市文明办举办的“针心针意”大型公益暖冬行动将前往孟津区朝阳镇第三中心小学进行爱心捐赠，孩子将踏上一段“圆梦之旅”。

　　一大早，我市5个新时代文明实践中心的13个毛线领取点陆续收到志愿者送来的爱心编织物。记者在瀍河区新时代文明实践中心看到，各式围巾、帽子、围脖、手套等装了足足两大袋，其中不少编织物融入了志愿者的巧妙设计，有的帽子挂着五颜六色的“辫子”，有的帽子是小老虎造型，有的围巾干脆被织成了红领巾的样式……

　　当日，还有不少爱心人士和单位来到报业大厦捐赠爱心物资。60岁的林琳是晚报的忠实读者，此前一直关注着“针心针意”大型公益暖冬行动首场活动的相关报道。当时因为工作原因，她没能把准备好的爱心物资按时送过来，因此，她昨天看到接收捐赠的消息后，第一时间把物资送了过来。

　　“这里有13个娃娃，其中一些是我和姐姐的孩子捐的，还有一些是新买的，每个娃娃都有寓意。”林琳拿出一个戴博士帽的娃娃说，“我希望收到这个娃娃的孩子能努力学习，将来争取考上博士！”

　　瀍河区巨龙小学校长匡素文给孩子们送来了绘本、童话、名著等各类书籍110多册。匡素文说，在昨天的报道中，她看到孩子们提到学校里藏书较少，于是立马发动师生捐赠书籍，希望让孩子们学到更多知识。此外，洛龙区西高明德小学的两位老师受全体师生委托，为孩子们带来了不少文具和零食。

　　明日，所有编织物和捐赠物资将被打包成爱心“盲盒”。16日一早，“针心针意”大型暖冬公益行动将把众人的爱心送到孟津区朝阳镇第三中心小学，当日，孩子们将前往中国民用航空飞行学院洛阳分院，在那里实现自己的“航空梦”。

　　在此提醒，所有参与爱心编织的志愿者，捐赠物资的个人和单位，请您务必在今日将物资送至洛龙区开元大道218号洛阳日报报业大厦，并附上物资清单和捐赠人(单位)名称及联系方式。咨询电话：18103886377。（记者 刘嘉仪 贾臻 见习记者 梁笑宇 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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