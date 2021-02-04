精准发力 共建美丽乡村——建行洛阳分行助力乡村振兴

“这小米，就是地道，不愧是曾经的御用佳品。”“买这么多啊，是啊，向亲朋好友推荐了，争取多为乡村振兴献一份爱心。”心系乡村振兴，建行洛阳分行人用自己的方式，为乡村振兴助力加油。

“这小米，就是地道，不愧是曾经的御用佳品。”

“买这么多啊，是啊，向亲朋好友推荐了，争取多为乡村振兴献一份爱心。”

心系乡村振兴，建行洛阳分行人用自己的方式，为乡村振兴助力加油。

“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点”。在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上，建行人以深化伊川县吕店镇王村定点帮扶为切入点，以实际行动展现大行责任担当。

党建引领 让群众有个主心骨。

建行洛阳分行严格执行“推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接”有关要求，切实落实“四个不摘”。分行党委成员经常深入帮扶村听取村干部工作汇报，与农户交心谈心；到田间地头开展调查研究，参与制订乡村振兴发展规划；采取“党支部+农户”模式，实行“一对一”结对帮扶，将所辖12个党支部脱贫帮扶小组更名为助力乡村振兴工作小组，与驻村工作队、村干部结对分包帮扶，每月一次走进农户家中，开展乡村振兴政策宣讲、“金融知识下乡村”等；强化党的组织生活，组织村党员干部认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，唤起党员初心。与村干部共同定制度、立规矩，引导村干部提振干事创业精神，齐心协力担当作为，共同建设美丽宜居乡村。

产业振兴 让群众服务更富裕

看准王村优质春谷、桑叶种植和养殖业等传统农业优势，引导和鼓励农户发展特色产业，先后协助成立了“红谷源”种植农民专业合作社、甜蜜之源农业开发有限公司，搭建“品牌小米经济作物、养殖种植”全方位产业扶贫平台；协助建设占地11亩的2万瓦村庄光伏项目；协助建成草莓、葡萄、蔬菜等采摘大棚2.5万平方米，大力发展观光农业和高附加值农业项目。带动45个就业岗位，每人平均年工资在1.8万元以上。除此之外，洛阳分行还为该村经济林抗旱灌溉项目捐赠资金11万元，购买70立方米储水罐2个，修建管网近3000米，用于近500亩花椒的抗旱灌溉，确保旱涝保收，真正成为富民工程。

畅通渠道 让群众无后顾之忧

建行充分利用“善融商务”等平台的社会影响力，通过抖音直播、善融商城、爱心认购，以及推荐“善融商务”业主参与“裕农优品”春夏秋冬四季主题产品促销活动等多种方式，帮助拓展农产品销售渠道。今年以来，成功推荐王村“红谷源”小米等区域名优农产品参加总行“裕农优品”夏耘活动；连续第六年发起“爱心米，建行情”社会公益活动，组织爱心企业、广大市民、行内员工等开展爱心认购、直播带货，帮助200余户农户销售小米20万斤，销售额100万元左右，有效解决农户“卖粮难”问题。

如今，王村不仅如期完成了脱贫目标，建行以实际行动践行国有企业的责任与担当，并持续为乡村振兴贡献建行力量。