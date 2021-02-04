35.4℃！今年洛阳秋季极端最高气温出现在嵩县

今年秋季，您有没有觉得天气有点热？雨水有点多？近日，洛阳市气象局发布洛阳2021年秋季气候影响评价，今年秋季，全市气温略偏高、降水异常偏多、日照正常。全市入秋较往年提前12天，这是近10年来入秋最早的一年。

今年秋季，您有没有觉得天气有点热？雨水有点多？近日，洛阳市气象局发布洛阳2021年秋季气候影响评价，今年秋季，全市气温略偏高、降水异常偏多、日照正常。全市入秋较往年提前12天，这是近10年来入秋最早的一年。 今年秋季，您有没有觉得天气有点热？雨水有点多？近日，洛阳市气象局发布洛阳2021年秋季气候影响评价，今年秋季，全市气温略偏高、降水异常偏多、日照正常。全市入秋较往年提前12天，这是近10年来入秋最早的一年。 ●气温：9月9日，嵩县最高气温35.4℃，秋季全市最高 2021年秋季，洛阳市平均气温15℃，较常年同期略偏高0.5℃，比去年同期偏低0.2℃，气温异常度属于正常。 各县区季平均气温为13.1℃(栾川)～16.1℃(偃师)，与常年同期相比，气温异常度偃师、洛宁、孟津属于偏高，其他县区属于正常。 分月来看—— 9月洛阳市平均气温为21.3℃，较常年同期偏高1℃；各县区平均气温为19.5℃(栾川)～22.5℃(偃师)，气温异常度西南部山区栾川属于显著偏高，孟津、汝阳、洛宁属于偏高，其他县区属于正常。 10月洛阳市平均气温14.2℃，较常年同期略偏低0.6℃；各县区平均气温为12.4℃(栾川)～15.3℃(偃师)，气温异常度伊川、嵩县属于偏低，其他县区属于正常。 11月洛阳市平均气温9.5℃，较常年同期偏高1.3℃；各县区平均气温为7.3℃(栾川)～10.5℃(偃师)，气温异常度偃师属于异常偏高，孟津显著偏高，汝阳、新安、洛宁属于偏高，其他县区属于正常。 秋季洛阳市各县区的季极端最高气温为33.4℃(孟津)～35.4℃(嵩县)，栾川出现在9月10日，偃师、汝阳出现在9月11日，其他县区出现在9月9日；各县区的季极端最低气温为-5.6℃(伊川)～-0.4℃(孟津)，孟津、偃师、栾川出现在11月8日，新安出现在11月22日，其他县区均出现在11月23日。 ●降水：今年秋季，洛阳市平均降水量为1961年以来同期次多 2021年秋季，洛阳市平均降水量366.8毫米，较常年同期异常偏多136%，比去年同期异常偏多近2.5倍，为1961年以来同期次多。 各县区季总降水量为288.9毫米(汝阳)～498.8毫米(栾川)，各县区均为异常偏多；其中栾川创1961年以来同期最多，宜阳、洛宁、新安、孟津创1961年以来同期次多。 分月来看—— 9月洛阳市平均降水量311.5毫米，较常年同期异常偏多264%，为建站以来同期次多；各县区降水量为226.5(汝阳)～427.8毫米(栾川)，各县区均为异常偏多，其中新安、孟津、栾川创建站以来同期最多，宜阳、洛宁、伊川、偃师为建站以来同期次多。 10月洛阳市平均降水量为50.3毫米，较常年略偏多6%，属于正常；各县区降水量为27.9(偃师)～68.1毫米(嵩县)，偃师属于偏少，嵩县、汝阳属于偏多，其他县区属于正常。 11月洛阳市平均降水量为5毫米，异常偏少78%；各县区降水量为2.2(嵩县)～10.0毫米(栾川)，嵩县、栾川属于显著偏少，其他县区均属异常偏少。 秋季降水主要集中在9月，秋季降水过程共10次，分别出现在9月1日、3-6日、16-19日、23-28日，10月4-12日、14-16日、19-20日，11月6-7日、20-21日、29日。9月强降水偏多，1日、19日、28日均出现了暴雨。 ●日照时数：今年秋季汝阳日照时数达489.9小时，为洛阳市最多 2021年秋季，洛阳市平均日照时数为448小时，较常年同期略少26.1小时，比去年同期偏多77.2小时，日照异常度属于正常。 各县区季日照时数为395.6小时(伊川)～489.9小时(汝阳)，与常年同期相比，各县区均属于正常。 分月来看—— 9月洛阳市平均日照时数为160.1小时，较常年同期略偏多3.8小时，日照异常度属于正常； 10月洛阳市平均日照时数为103.8小时，较常年同期偏少57.2小时，日照异常度属于显著偏少； 11月日照时数为156.8小时，较常年同期偏多27.3小时，日照异常度属于正常。 ●入秋偏早：洛阳市平均8月26日入秋，较常年提前12天 今年秋季，洛阳市入秋偏早，洛阳市平均在8月26日入秋，较常年提前12天；各县区均在25日～28日之间入秋(孟津、偃师8月28日入秋，栾川25日入秋，其他县区均为26日入秋)，除栾川较常年偏晚8天外(常年8月17日入秋)，其他县区均较常年偏早。 今年洛阳市平均在11月7日入冬，接近常年(各县区常年11月6日或7日入冬)。(记者 余子愚 通讯员 郭铭博)