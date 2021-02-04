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河南省大中小学思政课一体化建设指导委员会成立大会在洛举行【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.14 19:30

　　“同学们，这头拓荒牛代表了哪些精神？对了，是任劳任怨，无私奉献，开拓进取的拼搏精神，更是我们国家实行改革开放，实现从富起来到强起来的制胜法宝……”14日下午，在洛阳师范学院成均楼报告厅，来自北京第二实验小学洛阳分校的王雯卉老师用多媒体互动教学形式，奉上一堂精彩的思政课，引发与会的省内大中小学思政教师强烈共鸣。

　　当天，河南省大中小学思政课一体化建设指导委员会成立大会暨工作推进会在洛阳师范学院举行。此次大会由省委高校工委和省教育厅主办，洛阳市教育局和洛阳师范学院承办，来自全省各地市教育局有关负责人及大中小学校教师参加，标志着全省思政课一体化建设迈入新阶段。

　　前不久，省委高校工委和省教育厅联合下发《关于推进大中小学思政课一体化建设的实施意见》，决定成立河南省大中小学思政课一体化建设指导委员会，从更新教育理念、建强师资队伍、开展交流研讨、建立评价体系等方面入手，统筹推进大中小学思政课一体化建设，推动各类课程与思政课程同向同行、形成协同效应。

　　据介绍，14日成立的河南省大中小学思政课一体化建设指导委员会下设一体化建设专家指导组，组员由全省高校的专家及中小学优秀思政课教师组成，将重点承担咨询、研判、评估、培训、指导等方面工作。

　　此次大会在洛举办，也得益于洛阳在大中小学思政课一体化建设领域取得丰硕的成果。去年年底，洛阳在全省率先成立大中小幼思政课一体化建设联盟，不断创新载体，从课程一体化、教研一体化、教师队伍一体化、教育资源一体化方面入手，打造大中小一体化思政育人“新高地”。洛阳各学段思政课教师先后围绕“抗疫” “国家安全”“红旗飘飘话党史”“从小学党史永远跟党走”等主题，开展同上一堂课活动，创新思政课授课模式，将舞台艺术和思政元素相结合，以鲜活的形式演绎红色经典，缅怀革命英雄，汲取润泽心灵的精神力量。

　　洛阳市教育局有关负责人表示，此次指导委员会的成立，将有力推动洛阳思政课一体化建设，同时也将搭建起良好的平台和纽带，助力洛阳与省内城市间的沟通交流，实现共同发展。（记者 孟山 文/图/视频 通讯员 杨佳佳）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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