西府海棠、粉黛乱子草…明年春天来这里打卡【视频】

14日，记者从洛阳市水利局获悉，近日，洛阳市四处湿地公园提升工作完成，在原有绿化的基础上，种植了耐水性及观赏性都较好的植物。

14日，记者从洛阳市水利局获悉，近日，洛阳市四处湿地公园提升工作完成，在原有绿化的基础上，种植了耐水性及观赏性都较好的植物。

此4处湿地公园提升工作是2021年洛阳市重点民生实事，将有效提升修复瀍河、洛河、伊河等相关区域的湿地生态环境，增强市民的幸福感。提升后的湿地和从前有哪些不同？记者带你去看一看。

【瀍河朱樱湖生态湿地公园】

●提升地点：邙岭大道南北两侧的瀍河东岸

沿河道东岸种植了一排黄菖蒲，在邙岭大道南侧瀍河东岸，还种植了再力花。

●植被面积

黄菖蒲：约250平方米

再力花：约300平方米

【洛河白村湿地公园】

●提升地点：洛河北岸瀛洲桥西约200米处的滩地

滩地上种植了一大片粉黛乱子草，沿河道边还种植了一排黄菖蒲。

●提升地点：洛河南岸瀛洲桥西

在靠近瀛洲桥处种植了一片再力花。

瀛洲桥西200米处的滩地上还种植了一排黄菖蒲。

●提升地点：凌波桥以东至橡胶坝，洛河北岸沿线，以及凌波桥东侧橡胶坝南岸滩地

凌波桥以东至橡胶坝的洛河北岸沿线，种植了一排黄菖蒲。

凌波桥东侧橡胶坝南岸滩地种植了一片粉黛乱子草和再力花。

●提升地点：凌波桥西约350米处洛河南岸滩地

此处种植了黄菖蒲、地被石竹和鸢尾等植物，同时还栽种了500余株西府海棠。

●植被面积

粉黛乱子草：6100余平方米

黄菖蒲：9700余平方米

再力花：1450余平方米

地被石竹：5100余平方米

鸢尾：500余平方米