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创近年最好成绩！河南省篮球锦标赛洛阳队摘银
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.14 17:33

　　14日，洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，在刚刚结束的2021年“中国体育彩票杯”河南省篮球锦标赛男子甲组比赛中，洛阳队夺得亚军，创洛阳青少年篮球近年来最好成绩。

　　本次比赛在郑州举行，由河南省体育局主办、河南省球类运动管理中心，河南省篮球协会承办，来自全省各地市的22支代表队参赛。

　　据洛阳市重点体校教练员李季介绍，比赛分为小组赛和决赛两个阶段。在小组赛上，洛阳队一枝独秀，先后以48∶19击败焦作队，63∶22战胜小组第二的周口队，41∶33战胜许昌队，35∶13战胜三门峡队，以小组第一名晋级八强赛。八进四比赛中，洛阳队遇到传统强队济源队，以57∶51获胜，挺进四强，在半决赛中以68∶51大比分优势进入决赛。决赛中，面对实力超强的郑州队，每位队员延续了敢打敢拼、勇猛顽强的比赛状态，但对手发挥更胜一筹，最终惜败。(记者 孟山 通讯员 韩卫民)(受访者供图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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