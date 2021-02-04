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国家文物局：洛阳正平坊遗址内发现疑似太平公主宅院
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.14 16:42

　　14日上午，国家文物局在北京召开“考古中国”重大项目重要进展工作会，通报陕西西安江村大墓、河南洛阳正平坊遗址、甘肃武威吐谷浑墓葬群等3项重要考古成果。

 
资料图

　　正平坊遗址是唐代洛阳城郭城里坊区内的重要里坊遗址之一，为文献记载唐代孔庙、国子监、太平公主宅(后改为安国女道士观)所在。

　　从去年4月至今，中国社会科学院考古研究所、洛阳市文物考古研究院组成联合考古队对正平坊遗址进行发掘。截至目前，正平坊遗址共计发掘片区10余处。今年10月，洛报融媒记者曾对考古初步成果进行跟踪，当时已确认该处遗址内存在大型唐代官宅。

　　遗址平面为长方形，南北长533.6米，东西宽464.6米。坊内由“丁”字形道路分隔为西半坊、东南区和东北区三部分。

遗址平面图

　　中国社会科学院考古研究所洛阳工作站站长、洛阳唐城考古工作队队长、副研究员石自社在网络会议现场介绍，遗址西半坊为一座大型宅院，宅院南半部推测为园林区，北部为庭院区。庭院为中轴对称布局，东西共三路，中路共五进。中轴线上至南向北分布五座大型夯土台基，并由墙(或廊)围合，推测为太平公主的宅院。

　　东南区发现东西并列的三路院落，院落之间有南北向通道相隔，通道北端有过亭(或过楼)建筑。院落东路、中路均为三进，分别推测为孔庙、国子监。

现场航拍图

　　石自社介绍，正平坊遗址是唐代都城里坊制度的生动例证，发掘所见的丁字街连通南北坊门的里坊格局，以及中轴对称和多进式院落布局，体现了中国古代传统的城市规划思想，对唐代政治制度史和社会生活史研究具有重要价值。(记者 智慧)(图片由考古部门提供)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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