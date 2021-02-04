首个行业协会团体标准！洛阳发布月子会所（中心）服务规范

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，在该局的指导下，日前，洛阳市育婴师协会发布《月子会所(中心)服务规范》(以下简称《规范》)，这也是洛阳市行业协会发布的首个团体标准。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，在该局的指导下，日前，洛阳市育婴师协会发布《月子会所(中心)服务规范》(以下简称《规范》)，这也是洛阳市行业协会发布的首个团体标准。

《规范》对月子会所(中心)的基本条件、环境及设施设备要求、服务流程、服务内容及要求、卫生消毒及安全要求、服务质量保障等均有规定，是规范行业发展的重要技术依据，对产妇和家人选择月子会所也将起到参考作用。

月子会所包括月子中心、母婴会所、母婴护理中心、产后康复机构等。月子会所应该如何选择？按照《规范》的内容，洛报融媒记者带您实地逐项了解。