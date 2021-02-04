总编有约·“十大战略”大家谈⑤丨行走河南 读懂中国——解读文旅文创融合战略

厚植文化底蕴，续写文化传奇。河南作为中华文明的重要发祥地，依托丰厚的历史资源和美丽的自然风光优势，大力推进文旅文创融合高质量发展，数字赋能，跨界融合，让沉睡千年的历史图景生动再现、绽放升级。

主持人：

河南日报报业集团党委副书记、总编辑 刘雅鸣

本期嘉宾：

河南省委宣传部常务副部长 曾德亚

洛阳文保集团党委副书记、总经理 崔小梅

厚植文化底蕴，续写文化传奇。河南作为中华文明的重要发祥地，依托丰厚的历史资源和美丽的自然风光优势，大力推进文旅文创融合高质量发展，数字赋能，跨界融合，让沉睡千年的历史图景生动再现、绽放升级。如今，郑汴洛沿黄国际旅游带越发闪耀、“只有河南”等一批标志性文旅地标次第开放、河南博物院文创产品漂洋过海……通过对文化遗产的全新阐释，我们脚下的这方热土，正成为更多游客纷至沓来的“诗和远方”。

“行走河南、读懂中国”。本期《总编有约》聚焦省第十一次党代会提出的实施“十大战略”之文旅文创融合战略，我们邀请到了河南省委宣传部常务副部长曾德亚，洛阳文保集团党委副书记、总经理崔小梅和主持人河南日报报业集团党委副书记、总编辑刘雅鸣一起，以洛阳应天门、天堂、明堂等新地标为切入口，探寻我省在文旅文创融合战略中，如何推动传统文化创造性转化、创新性发展，用璀璨文化之光照亮现代化河南建设之路。

数字赋能 焕新出彩

刘雅鸣：在隋唐洛阳城，动起来的壁画、活起来的遗址让游客直观地触摸历史。数字化时代，如何更好地运用数字化技术为文化赋能？

崔小梅：数字赋能是文旅产业高质量发展的重要方向和抓手，隋唐洛阳城国家历史文化公园的定位之一就是数字隋唐。在洛阳，文旅文创产业要体现“颠覆性的创意、沉浸式的体验、年轻化的消费”，着力打造“盛世隋唐”文化品牌。

我们开展了多层次的线上线下数字化融合项目，举办黄河非遗国际创意周，“唐宫夜宴”“唐宫乐宴”实景演艺等一系列活动，投资拍摄了《登场了！洛阳》《风起洛阳》《万里走单骑——遗产里的中国》(第二季·洛阳篇)等，极大提升了洛阳的国际关注度、知名度和美誉度，隋唐洛阳城成为外地游客来洛必到的网红打卡地。

网络热播剧《风起洛阳》剧照

同时，我们推进“文化+旅游+科技”融合，展示《应天长歌》壁画、“一门三道”遗址，举办了应天门3D激光投影秀、九洲池全息夜游活动，将历史文化与数字化技术融为一体，为广大群众带来“科技范儿”的文旅创意新体验。