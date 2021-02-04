志愿者直播带货 助“洛阳诚信老人”将粉条销往全国

14日一早，洛阳“与爱同行”公益团队的几名志愿者就穿上红马甲，在洛龙区金城寨街与展览路交叉口附近的一物流点“集结”完毕。

14日一早，洛阳“与爱同行”公益团队的几名志愿者就穿上红马甲，在洛龙区金城寨街与展览路交叉口附近的一物流点“集结”完毕。今天，他们要在这里将“洛阳诚信老人”杨长法手工制作的500多斤粉条，通过快递发往全国。同时，一场特殊的直播也就此开始。

“你们看，这就是我们将要寄给大家的粉条。”“与爱同行”负责人白英平一边展示已经打包完成的部分粉条，一边面向镜头说，为使粉条在快递运输过程中不易碎，在包装之前，每一包粉条都已做了包装加固处理，“大家在网上下单购买老人的粉条，我们要对得起大家的爱心。”

此前，“洛阳诚信老人”杨长法的故事曾感动万千网友。今年10月，杨长法的独子因病去世，留下了10多万元的外债，老人在悲痛之余决心卖粉条代子还债。正当老人发愁销路时，“与爱同行”的志愿者们主动提供了帮助。

“除了帮老人做粉条、晒粉条，我们还通过‘线上+线下’的方式帮老人卖粉条。”一名志愿者告诉记者，在进行过一场直播后，他们发现网友们的热情很高，几百斤的粉条没一会儿就卖完了，“接下来，我们考虑运用直播的方式，帮助更多需要帮助的人。”(记者 王若馨 文/图/视频)