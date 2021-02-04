关注百姓痛点 绘制抗疫“同心圆”——建行洛阳分行解汝阳县人民医院燃眉之急

关注百姓难点、痛点，建行积极履行大行责任担当，洛阳分行紧紧围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”和“学党史、悟思想、办实事、开新局”总体要求，坚持把学习党史与为群众办实事解难题相结合，把业务发展与为群众办实事融为一体，注重将学习成果转化为担当尽责和业务发展的动力，着力解决人民群众“急难愁盼”，以金融为民之心，温暖一方百姓。

关注百姓难点、痛点，建行积极履行大行责任担当，洛阳分行紧紧围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”和“学党史、悟思想、办实事、开新局”总体要求，坚持把学习党史与为群众办实事解难题相结合，把业务发展与为群众办实事融为一体，注重将学习成果转化为担当尽责和业务发展的动力，着力解决人民群众“急难愁盼”，以金融为民之心，温暖一方百姓。

汝阳支行在对汝阳县人民医院进行日常走访的过程中，了解到出现周期性流动资金紧张，同时，该院延期3至6个月支付供应商货款，造成供应商应收账款流动性降低，医院会经常面临供应商上门“催账”的情况，不但一度困扰着医院业务的发展，特别是疫情之下，医院的顺利运营事关人民群众生命健康。

为此，支行快速行动，并迅速成立由一把手为组长、对公业务主管行长和对公客户经理为组员的专项任务团队，积极与市分行有关部门联动，取得上级行支持，并针对县医院情况量身定制新金融服务方案，积极向县医院推荐建行网络供应链“e信通”业务。面对新的业务，支行考虑到汝阳县人民医院及其供应商之前同样未接触过该业务，支行专项任务团队成员实施跟踪服务，协助院方从核心客户及供应商融通平台信息注册到最终放款全程无缝隙对接，在最短的时间内，快速进行平台信息注册、业务签发、融资申请、融资资料上传等一系列工作流程，并最终实现全行首笔医疗卫生领域网络供应链业务——1000万元e信通的成功落地。

该笔业务的投放不仅有效缓解了汝阳县人民医院的资金紧张问题，降低了其有息负债，提高了其上游供应商应收账款的流动性，实现了医院、供应商、银行三赢，也得到了地方政府的好评。(建洛宣)④