@洛阳人，这些药品别再用了

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12月13日，国家药品监督管理局官网发布一则公告，210个药品注册证书被注销，其中包括多款维生素、去痛片、眼药水等常用药。
12月13日，国家药品监督管理局官网发布一则公告，210个药品注册证书被注销，其中包括多款维生素、去痛片、眼药水等常用药。
根据国家药监局公布的《注销药品注册证书目录》显示，涉及多家制药公司210个药品，家庭比较常用的药包括：
糖浆剂：
川贝枇杷糖浆(国药准字Z19994047)
小儿止咳糖浆(国药准字Z20026717)
止咳梨糖浆(国药准字Z20026128)
板蓝根糖浆(国药准字Z65020151)
眼药水：
氯霉素滴眼液(国药准字H65020170)
利巴韦林滴眼液(国药准字H65020167)
片剂：
去痛片(国药准字H65020097、国药准字H15021005、国药准字H65020097)
维生素C片(国药准字H65020105、国药准字H15020852、国药准字H15020370、国药准字H35020742、国药准字H15020786)
安乃近片(国药准字H15021001、国药准字H15020875……)
胶囊：
头孢氨苄胶囊(国药准字H15020397、国药准字H19994017)
氨咖黄敏胶囊(国药准字H15021228)
头孢拉定胶囊(国药准字H65020154)
国家药品监督管理局2021年第149号公告附件.doc
来源：国家药品监督管理局⑥