12月19日，到洛阳市少儿图书馆参加免费节气活动吧

21日，我们将迎来冬至节气，从这天开始，阳气开始慢慢回升。19日下午，洛报融媒采集中心将与洛阳市少儿图书馆联合举办免费节气活动，带小朋友了解冬至的民间习俗。

大雪节气活动现场

21日，我们将迎来冬至节气，从这天开始，阳气开始慢慢回升。19日下午，洛报融媒采集中心将与洛阳市少儿图书馆联合举办免费节气活动，带小朋友了解冬至的民间习俗。

“俗话说，冬至大如年，人间小团圆。冬至，大家都盼望着吃一碗香喷喷的饺子。”活动当天，主讲老师将给小朋友讲解冬至的节气特点、物候和民俗等，教大家学习《数九歌》，并通过画冬至节气创意画，让小朋友感受节气的魅力。名额有限，有兴趣的朋友，赶快报名参加吧！

活动时间：12月19日下午3点至4点

活动地点：洛阳市少儿图书馆内的国学馆(洛龙区开元大道286号会展中心三楼B区)

活动对象：6岁至12岁小朋友(由于场地限制，可报8组家庭，报满即止)

主讲老师：张婷(洛龙区启迪未来小学)

活动内容：1.老师讲解冬至节气的特点、物候和民俗；

2.教小朋友唱《数九歌》；

3.带大家画一幅冬至节气创意画。

报名电话：18638358896 (记者 仝景菁 实习生 杨颍静 通讯员 田甜 文/图)