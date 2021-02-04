紧急寻人！如果您见过这名男子请联系警方

“有谁见到我的哥哥，或者有关他的线索请及时告知，万分感谢！”14日一早，市民马胜利的弟弟十分焦急地告诉记者，他哥哥于12日走失，至今仍没有他的下落。

“有谁见到我的哥哥，或者有关他的线索请及时告知，万分感谢！”14日一早，市民马胜利的弟弟十分焦急地告诉记者，他哥哥于12日走失，至今仍没有他的下落。

记者了解到，马胜利今年54岁，12日晚上，从瀍河区启明东路机车工厂附近走出。13日早上6点左右，其家人得知，有人在洛阳市中心医院门口高架下见过马胜利，然后往西走。家人报警后，警方调取监控，发现他已进入监控盲区，未能查找到去向。

马胜利出走时，上身穿浅蓝色棉衣，下穿蓝色裤子，头戴深蓝色棉帽子。因患有抑郁症，头脑、意识不清楚。

如果您见到这名男子，请速速帮忙报警，或直接拨打其弟弟电话：13353998984。(记者 仝景菁 实习生 杨颍静)