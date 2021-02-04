考试时间确定！洛阳这些学生注意

昨日，洛阳市教育局发布通知，2021—2022学年第一学期信息技术课程期末考试时间确定。 昨日，洛阳市教育局发布通知，2021—2022学年第一学期信息技术课程期末考试时间确定。原文如下： 各县、区电教馆，市直各学校： 根据洛阳市教育局《关于加强中小学信息技术课程管理工作的通知》(洛教电〔2010〕327号)文件精神，按教育局要求，各学校统一组织2021—2022学年第一学期信息技术课程期末考试(以下简称“考试”)，具体安排如下： 1.考试由各级电教馆统一安排部署； 2.各初中学校要统一组织初一、初二年级全体学生参加学期期末考试，统一组织初三年级学生进行中招模拟考试； 3.初一、初二年级期末考试时间为2021年12月15日至2022年1月5日，初三年级中招模拟考试时间为2021年12月15日至2022年中招信息技术考试前一周； 4.各学校可于2020年12月13日始从洛阳教育城域网(通知公告栏)下载相关考试数据、相关软件及试卷包； 5.考试结束后，各县、区将成绩汇总后发送到邮箱：lydjgxk2021@163.com。 望各单位认真组织信息技术课程期末考试，严格考试纪律，严密组织考务。 联系人：吴东坡，联系电话：65153016。 2021年12月13日 来源：洛阳市教育局⑥