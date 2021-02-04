徐衣显与旭阳集团董事长杨雪岗举行工作会谈

昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显与来洛洽谈对接的中国旭阳集团有限公司董事长杨雪岗一行举行工作会谈，双方围绕现代化工、新材料、新能源等产业发展进行深入交流。

昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显与来洛洽谈对接的中国旭阳集团有限公司董事长杨雪岗一行举行工作会谈，双方围绕现代化工、新材料、新能源等产业发展进行深入交流。 昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显与来洛洽谈对接的中国旭阳集团有限公司董事长杨雪岗一行举行工作会谈，双方围绕现代化工、新材料、新能源等产业发展进行深入交流。 徐衣显对杨雪岗一行来洛考察表示欢迎，对旭阳集团取得的骄人业绩表示祝贺。他说，洛阳处在创新发展、转型发展的关键期，面临着中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略机遇，正立足产业基础，以科技创新引领产业升级，推动新材料、石油化工等主导产业延链补链强链，打造优势产业集群。旭阳集团是现代化工、新材料、科技等业务板块协同发展的大型企业集团，运营经验丰富，产业优势明显。洛阳和旭阳集团合作空间广阔，希望双方进一步扩展合作范围，抢抓国家石化布局优化调整、石化行业转型发展等机遇，深化合作共识，拓宽合作领域，结出更加丰硕的合作成果。洛阳将持续优化营商环境，为旭阳集团等广大企业在洛投资提供优质高效的服务保障。 杨雪岗表示，旭阳集团将发挥自身优势，进一步深化对接交流，找准新材料、锂电池等新能源合作的“切入点”“契合点”，有效转化为互利共赢的“增长点”“支撑点”，助力洛阳经济高质量发展。 侯占国等参加会谈。（记者 孙自豪）