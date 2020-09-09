2021年12月洛阳市自然灾害风险形势分析报告

11月25日至29日，市应急管理局会同市气象局、市水利局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市林业局、市交通运输局、市工业和信息化局、市农业农村局、市教育局、市卫健委、市文化广电和旅游局、市城市管理局等13家市减灾委主要成员单位，对12月洛阳市自然灾害风险形势进行了会商研判。

11月25日至29日，市应急管理局会同市气象局、市水利局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市林业局、市交通运输局、市工业和信息化局、市农业农村局、市教育局、市卫健委、市文化广电和旅游局、市城市管理局等13家市减灾委主要成员单位，对12月洛阳市自然灾害风险形势进行了会商研判。具体情况如下。

一、气候趋势预测

常年12月各县(区)降水量为6.7～11.4毫米，全市平均为9.2毫米；各县(区)平均气温为1.5～3.1℃，全市平均为2.5℃。

预计2021年12月，洛阳市北中部降水较常年偏少0～2成，中南部偏少2～4成，平均气温较常年偏高1～2℃。

二、12月灾害风险预判

综合分析，预计2021年12月洛阳市主要自然灾害为寒潮大风、雾霾天气、雨雪冰冻和森林火灾，以及由极端天气引发的交通运输、建筑施工、农业设施等次生灾害风险。另外，新冠肺炎疫情发生风险和防控难度进一步加大。

(一)寒潮大风。进入12月气温逐渐下降，强冷空气活动时容易出现寒潮大风天气，对农业设施、交通运输、室外作业，以及居民生活出行等会造成不利影响。

(二)雾霾天气。通常我市进入12月后降水趋于偏少，静稳天气偏多，易出现雾霾，空气质量较差，对人体健康不利。同时，雾霾天气易发生交通安全事故。

(三)雨雪冰冻。进入12月，由于气温偏低，出现降雪时会造成道路湿滑、能见度降低，需防范对交通运输带来的不利影响。

(四)森林防火。近期我市森林防火工作总体平稳，全市没有森林火情热点，但是阔叶林区树叶基本凋谢，杂草干枯，林下可燃物增加，容易引起森林火灾。

(五)疫情防控。目前我市新冠肺炎疫情防控形势平稳，但南非出现奥密克戎变异株，虽然我国尚未出现，疫情防控仍然不可放松。

(六)震情分析。洛阳前兆观测台网地温、地电、地倾斜、地磁、水氡等观测资料均未发现短临异常。各宏观测报点未见宏观异常现象，晋陕豫交界区的近期前兆交换资料亦未见明显异常。综合分析认为，2021年12月洛阳及邻区发生破坏性地震的可能性不大。

三、有关要求和建议

针对可能发生的雾霾、大风、降雪等灾害天气和疫情传播风险，各级政府及相关部门要积极做好灾害防范工作。气象部门要及时发布气象预警信息；林业部门要加大森林防火宣传力度，加强野外火源管理，做好森林火险气象等级预报和高火险的预警信息精准发布；交通运输部门要做好应急机械、物资储备，及时排除道理险情，水路运输严格执行“六不出航”规定；城管部门要做好除雪机械车辆和融雪物资的储备工作，加大降雪降雨天气中检查巡视力度，发现问题及时进行处置；住建部门要加强对深基坑、起重机械、高支模、脚手架等施工现场重点部位的安全监管，防范各类事故发生；自然资源部门要加大对地质灾害点的监控力度，落实地质灾害防范责任；旅游部门要指导景区做好灾害天气安全防范工作；教育部门要加强学生安全教育，做好卫生防疫工作；卫生管理部门要严格落实各项疫情防控措施，做好院感防控和疫苗接种工作，努力保障全市人民生命安全和身体健康；农业部门要加强技术指导，切实做好日光温室、塑料大棚、畜禽养殖等设施农业生产安全；工信部门要结合冬季“九防”安全检查活动，进一步压实企业安全生产主体责任，做好隐患排查和治理。