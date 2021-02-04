西周成王迁都洛阳，打造“最早的盛世”

洛阳历史悠久，有4000多年的城市史、1500多年的建都史。这里是最早的中国，也是无数古人激扬青春、建功立业的地方。当古人的青春遇到洛阳，会碰撞出怎样非凡的历史火花？

青年因城市而聚，城市因青年而兴。

洛阳历史悠久，有4000多年的城市史、1500多年的建都史。这里是最早的中国，也是无数古人激扬青春、建功立业的地方。

当古人的青春遇到洛阳，会碰撞出怎样非凡的历史火花？

天子年少，桐叶封弟

生逢盛世，是人们的一种幸运。

中国最早的盛世，出现在西周初年。当时，周成王迁都洛阳，与儿子——后来的周康王共同开创了成康之治，史载40余年不用刑罚，天下十分安宁。

成王名叫姬诵，是西周第二位君主。他是周武王的儿子、姜太公的外孙，也是周公姬旦的侄子。

公元前1046年，武王率大军从孟津北渡黄河，讨伐商纣王，并在灭商之后建立了周王朝。

按理说，此时的他可以松一口气了。然而，因为周王朝立足未稳，起家的丰镐之地又偏西北，武王一直谋划着迁都洛阳，并为此焦虑得夜不能寐。

灭商两年后，武王去世。临终前，他让弟弟周公、召公等辅佐儿子姬诵，就是成王。

成王继位时年纪尚小，一说在6岁左右，一说13岁左右。周公为稳定局势，只好代成王执政。这引发了三监之乱，他便一边平定叛乱，一边教导成王。

成王与弟弟叔虞在一起玩耍。他“削桐叶为圭”送给叔虞，说：“我用这个分封你。”太史立即上前，请他择日分封叔虞。成王急了，说：“我和他闹着玩呢！”太史正色道：“天子无戏言。言则史书之，礼成之，乐歌之。”成王听了，深受触动。

当时，唐国因为叛乱，已为周公所灭。成王便将叔虞封到了唐，并留下了“桐叶封弟”的典故。

《尚书大传》中称，周公代成王执政七年，主要功绩为：“一年救乱，二年克殷，三年践奄，四年建侯卫，五年营成周，六年制礼作乐，七年致政成王。”

奄国在今山东曲阜东，周公平定这里的叛乱后，便与召公在今三门峡市陕州区一带立柱为界，分陕而治。周公治陕之东，召公治陕之西，这也是陕西地名的由来。

武王在世时，已定下迁都洛阳的大计。在周公的言传身教下，成王很快成长起来，他决定继承武王遗志，营建成周洛邑。

迁都洛阳，宅兹中国

迁都洛阳是西周初年的重大事件。为此，成王先派召公“相宅”，随后由周公负责营建新都。

《尚书·洛诰》中记载，周公勘察洛阳地形后，禀告成王：“我乃卜涧水东，瀍水西，惟洛食。我又卜瀍水东，亦惟洛食。”

于是，在邙山和洛水之间，周公营建了两座城。一为王城，是周天子的居处，在今王城公园一带；一为成周，用来管理殷商遗民，在今汉魏洛阳城一带。历史上，这两座城统称成周或洛邑。

史书对成王迁都洛阳一事多有记载。1963年，青铜器何尊在陕西宝鸡出土，上面有铭文12行，也对此次迁都事件进行了记述。

何尊是西周早期的青铜器，为何姓工匠所制作。铭文中说，成王初迁成周时，对宗族小子何进行训诰，称武王灭商后曾告祭于天，“曰：余其宅兹中国，自之乂民”。

这里的中国指的是洛阳，何尊则是迄今为止发现记载“中国”一词最早的实物。

也就是说，洛阳地处天下之中，“四方入贡道里均”，武王早就决定在这里建都，统治百姓。可惜他壮志未酬身先死，迁都的事只好交给成王来完成。

成王迁都后告祭武王，并赏赐了何30朋贝币。(贝币以“朋”为计量单位)何特意铸了青铜器纪念此事，就是何尊。

周公营建的洛阳城规模宏大，太庙、宗庙、考宫、明堂等礼制建筑一应俱全。《礼记·明堂位》中记载，“(成王)六年，朝诸侯于明堂”。随后，周公在洛阳制礼作乐，天下人都愿意服从周王朝的统治，成王亲政的条件基本成熟。

成王七年，在周公的主持下，成王在洛阳举行了冬祭大典。这也标志着迁都大计完成，成王在洛阳开始亲政。

成王是少年天子，关于他亲政时的年龄，通常有两种说法：一说为13岁，一说为20岁。

周公鞠躬尽瘁，已为成王亲政扫除了一切障碍，可他还是不放心，又作了《无逸》等篇，让成王知道稼穑艰难，不要纵情声色，贪图安逸享乐等，随后才“还政成王，北面就臣位”。

成康之治，最早的盛世

年轻的成王临朝后，对周公十分尊敬。后来，周公因病去世，要求葬在洛阳，以表示至死不敢离开成王。不过，成王也不敢以周公为臣，还是把他葬到了渭水流域的毕原。

这时候，成王已赢得了诸侯的拥戴。他兢兢业业，勤政爱民，使百姓安居乐业，周王朝的统治也得到了进一步加强。

公元前1021年，在位20余年的成王走到了生命的尽头。和他当年一样，太子姬钊年纪尚小，难以胜任国事，他便将其托付给召公、毕公等朝中重臣。

成王去世后，召公、毕公等辅佐姬钊继位，史称康王。康王在位约26年，延续了成王时期的统治。《史记·周本纪》中记载，成康之际天下安宁，“刑错四十余年不用”。这是有史记载的中国最早的盛世，称为成康之治。

西周初年的成康之治，是从成王时期算起的。在他之前，武王灭商后在位两年，来不及迁都便去世了。在他之后，康王在洛阳治理天下，成周人口日渐增多，一部分人被分到城郊居住，毕公还为此作了《毕命》。

对这祖孙三代的历史功绩，《左传》中有非常简洁的概括，就是“武王克殷，成王靖四方，康王息民”。周王朝能有长达800年的统治，离不开成康之治打下的基础。

武王灭商后，象征王权的九鼎被迁至洛阳，后置于王城。西周初年定鼎洛阳，大约到第五代的周穆王时，洛阳仍是西周都城。

所谓西周，是相对于东周而言的。公元前771年，周幽王被申侯、犬戎等杀死于骊山之下，西周灭亡。

周幽王死后，其子姬宜臼继位，史称周平王。公元前770年，平王迁都洛阳，史称东周。

从时间上看，西周自武王灭商至幽王被杀，历时275年；东周分春秋和战国两个时期，历时515年，最后为秦所灭。也就是说，周王朝一共存在了790年，是历史上时间最长的王朝，《三字经》中总结为：“周武王，始诛纣。八百载，最长久。”

其实，在成王继承武王遗志、命周公营建成周洛邑时，并没有想到这个结果。春秋时期，楚庄王率军北上，问鼎中原。当时，王孙满奉命前去劳师，曾对楚庄王说：“成王定鼎于郏鄏，卜世三十，卜年七百，天所命也。周德虽衰，天命未改。鼎之轻重，未可问也。”

听了这番话，楚庄王只好退兵。不过，此时东周王权衰微，与西周初年的成康盛世相比，早已不可同日而语了。（首席记者 张广英）