洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

为给孩子迁户口转账22万元 民警帮忙将钱追回

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.14 08:20

　　家有考生，为了孩子高考将其户口迁到天津？家长看到此类信息可得注意。我市一家长想把孩子的户口迁到天津，给代办人转账22万元，却迟迟等不到结果。民警接到求助后，帮其将钱追回。

　　4日下午2点多，洛龙公安分局古城派出所民警贾付寨接到辖区群众报警称，其托人给孩子迁户口，现在联系不上人，怀疑被骗。贾付寨与同事见到报警人杨丽(化名)时，对方情绪激动。他们了解到，今年6月，杨丽在微信朋友圈看到一个同学发布代办迁户口的信息称，考生将来可以到天津参加高考，她的孩子正上高中，她与同学取得了联系。

　　“经同学介绍，受害人认识了代办迁户口业务的女子张某。”贾付寨说，仨人建了一个微信群，见了一次面，商量有关杨丽孩子迁户口的事宜。其间，杨丽先后分两次给张某转账共计22万元，作为迁户口的费用。然而，几个月过去了，孩子迁户口的事情始终没办成。最近，杨丽联系张某，对方既不接电话，也不回信息，她这才慌了神儿。

　　贾付寨等人了解情况后，给张某发信息亮明身份，说明利害关系，强调不退钱将承担法律责任。不久，张某回复了信息，退还给杨丽10万元。贾付寨等人继续交涉，经过约5个小时的沟通，张某最终将剩余的12万元打到杨丽的银行卡上。

　　为对民警表示感谢，杨丽制作了一面锦旗送到古城派出所。(记者 魏巍 通讯员 方楚)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·被熟人托关系问病是一种什么体验？
  • ·忍耐腹痛近10天 这事儿可不该忍
  • ·一到外孙女放学时间，她就脖子硬还头痛……
    • 有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
        作为游客，来到一座城市，您是否会拍下这样一张照片，照片的背景是古朴的街巷，以及刻着光阴的一道墙。
  • ·半日时光游古村 寻访英烈殉难地
  • ·登名山、观“三湖”、看古迹
  • ·古槐皂角常相伴 近郊可看地坑窑
    		•  
    新闻排行
  • 国道G310洛阳境段(铁门镇至三门峡市界...
  • 网友反映医院药品价格比网上药店高 洛...
  • 明年起，洛阳村干部工作报酬将上涨！
  • @洛阳人，这些公交线路有调整
  • 市委常委会召开会议 传达学习中央经济...
  • 发展新能源汽车产业 洛阳将从这些领域...
  • 徐衣显与旭阳集团董事长杨雪岗举行工...
  • 市委召开专题会议 研究城市区电动三轮...
  • 特色文旅街区 冬日洛城风景【高清图集】
  • 孟津区平乐镇上屯村：村口通了公交车 ...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市可折的公交异形卡何时开始出售？
    目前拔智齿不在医保报销范围，需个人自费
    精彩图片
    趣味社区运动会 增进邻...
    冬日暖阳 乐享生活【组...
    老城区道北路街道党群...
    返乡种菊拓富路 致富...
    精彩热帖

    冬练

    灯火阑珊定鼎门

    鬣狗

    华丽冬叶
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605