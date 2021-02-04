为给孩子迁户口转账22万元 民警帮忙将钱追回

家有考生，为了孩子高考将其户口迁到天津？家长看到此类信息可得注意。

家有考生，为了孩子高考将其户口迁到天津？家长看到此类信息可得注意。我市一家长想把孩子的户口迁到天津，给代办人转账22万元，却迟迟等不到结果。民警接到求助后，帮其将钱追回。

4日下午2点多，洛龙公安分局古城派出所民警贾付寨接到辖区群众报警称，其托人给孩子迁户口，现在联系不上人，怀疑被骗。贾付寨与同事见到报警人杨丽(化名)时，对方情绪激动。他们了解到，今年6月，杨丽在微信朋友圈看到一个同学发布代办迁户口的信息称，考生将来可以到天津参加高考，她的孩子正上高中，她与同学取得了联系。

“经同学介绍，受害人认识了代办迁户口业务的女子张某。”贾付寨说，仨人建了一个微信群，见了一次面，商量有关杨丽孩子迁户口的事宜。其间，杨丽先后分两次给张某转账共计22万元，作为迁户口的费用。然而，几个月过去了，孩子迁户口的事情始终没办成。最近，杨丽联系张某，对方既不接电话，也不回信息，她这才慌了神儿。

贾付寨等人了解情况后，给张某发信息亮明身份，说明利害关系，强调不退钱将承担法律责任。不久，张某回复了信息，退还给杨丽10万元。贾付寨等人继续交涉，经过约5个小时的沟通，张某最终将剩余的12万元打到杨丽的银行卡上。

为对民警表示感谢，杨丽制作了一面锦旗送到古城派出所。(记者 魏巍 通讯员 方楚)