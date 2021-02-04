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洛阳今日多云到晴天 气温-2℃到14℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2021.12.14 08:19

　　“冷艳清香受雪知，雨中谁把蜡为衣？”又到了蜡梅花开的时节，走在街头和公园里，蜡梅的芳香扑鼻。蜡梅傲寒绽放，给人以美的享受。

　　晴好的天气适合蜡梅开花。中国天气网预报，从昨天白天开始，本次冷空气影响趋于结束，一大波升温将自北向南迅速展开，本周，气温偏高仍是我国的常态。

　　本次冷空气过程可谓“来去匆匆”，12月11日才开始东移影响我国中东部地区，上述地区的居民刚刚感受到一点降温的“威力”，这股冷空气的影响就要结束了。

　　这股冷空气影响时间虽然短了点，降温范围却不小。昨天5时较12日5时，我国东北、华北、黄淮、江淮、江南东北部等地均出现了4℃到8℃降温，黑龙江北部、吉林东部、河南中部、山东中南部等地部分地区降幅超过10℃。

　　12月16日前后，新一股冷空气将至，我国大部分地区的气温又将出现波动，尤其是我国东北地区可能出现大幅度降温。提醒居民关注近期天气预报，及时做好防寒保暖工作。

　　市气象台根据最新的气象资料分析，短期内我市逐渐转受高空西北气流控制，预计今天多云到晴天，偏南风转偏西风2级到3级，气温-2℃到14℃；明天多云转阴天，南部山区有小雨或雨夹雪，偏西风2级到3级，气温0℃到13℃。(记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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