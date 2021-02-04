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来栾川，感受阅读旅行两不误的文化体验【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.13 21:19

　　寒冬时节，窗外寒风瑟瑟，室内暖意融融。近日的一个上午，在洛阳市栾川县重渡沟景区的一家民宿内，一楼大厅书架上摆满了各种各样的书籍，几名游客或是在书架旁翻看书籍，或是坐在旁边的椅子上捧书阅读，十分惬意。

　　“头一次见民宿里面还有个小书房，各类书籍都有，游玩之余还能坐着看会儿书，感觉时间都慢下来了，真舒服！”外地游客郑先生倍感惊喜。

　　在重渡沟景区内，共有11家民宿有这样的“小书房”，藏书数量从几百册到两千册不等。图书种类涵盖天文、地理、历史、社会、科学等，满足读者的不同阅读喜好。当游客结束一天的游玩后，可以在这里挑选感兴趣的书籍带回自己的房间观看，或是坐在大厅的桌椅旁品读。

 

　　打造“书香客栈”是栾川县图书馆拓展文化与旅游功能融合的一个缩影。栾川县图书馆是全市唯一的国家级文化和旅游公共服务机构功能融合试点单位，去年以来，栾川县文化广电和旅游局积极落实融合试点工作要求，深入探索文化和旅游公共服务功能融合的方式方法，拓展文化与旅游功能融合、共建共享服务功能，打造主客共享新空间，努力推动文旅资源共享和服务效能提升。

　　作为文旅大县，栾川县已建成2个5A级景区、8个4A级景区，7个A级乡村旅游景区。这些热门景区不仅成为广大游客竞相打卡的旅游胜地，也是公共文化服务与旅游发展创新融合的实践窗口。

　　在鸡冠洞景区主干道旁，一座古色古香的景区书房十分醒目。书房内，木质的书架上分门别类摆放着3000册图书，配上木质的座椅，流露出浓浓的书香气息。

　　“书房环境舒适，冬暖夏凉，为游客提供休憩的空间，不少游客过来查阅有关洛阳文化、洛阳牡丹、旅游攻略等方面的书籍，我们的图书管理员会为读者进行推荐，推广洛阳文化。”鸡冠洞景区相关负责人说。

　　近年，重渡沟景区成为备受亲子游游客青睐的网红景区。而在景区内，闹中取静建设着河南省少年儿童图书馆重渡沟分馆，让游客在亲子休闲娱乐的同时，能够在人流密集的景区内，享受安静阅读的乐趣和良好氛围。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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