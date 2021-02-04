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“答卷”礼让斑马线 公交车“分数”最高【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.13 20:23

　　眼下，洛阳正在创建全国文明典范城市，公共交通作为市容市貌的重要一方面，不仅关系着市民的出行安全和效率，还在一定程度上反映出城市的文明程度。

　　13日14时许，洛阳市涧西区广州市场景华路附近车流不断，道路两侧一边是河科大第一附属医院，一边是广州市场步行街的入口，过马路的行人来来往往，路中的斑马线成为考验机动车礼让行人的答卷现场。

　　这处斑马线的特别之处，不仅在于此处斑马线附近并没有设置红绿灯，斑马线前也没有标注“礼让行人”的文字提醒，老旧道路路面较窄、周边人流量较大、缺少抓拍设备等因素，还在考验着所有途径此处机动车司机的耐心和自觉性。

　　记者在该路口斑马线前观察了约40分钟，并多次来回随人群以行人身份过马路进行体验，看到了不少机动车礼让行人的温暖画面，也发现了一些问题。记者观察发现，在40分钟的时间里，从该路口路过的公交车数量有数十辆，经过的出租车和私家车达百余辆，当斑马线上有行人经过时，几乎所有的公交车都会提前减速，礼让斑马线上的行人，甚至一些路线的公交车车长，在看到踏上斑马线的行人犹豫不决是否过马路时，还会在车里主动打手势，示意行人先行。在遇到行动不便的老人过马路这一情况时，曾出现车道上多辆公交车排队的画面，即使等待时间较长，也基本没有急按喇叭的催促声。

　　相比公交车的礼让“高分”，出租车和私家车的“卷面成绩”仍有较大的进步空间。

　　记者在现场看到，在每10辆出租车里，能够做到自觉礼让行人的出租车数量约有6辆，在每10辆私家车里约有4辆。

　　“现在车让人的情况越来越好了。”56岁的李师傅是该路段的一名环卫工人，她告诉记者，因为路面每天都要完成多次清扫，所以免不了来来回回过马路，“这条路的车流量很大，如果车不让人，有时候等好久也过不去，我能感觉到，司机们的素质越来越高了。”

　　礼让行人对司机是一张考卷，对城市亦然。近年来，市交警部门不断发力，旨在助力更多司机礼让行人的“习惯”培养成“自然”。

　　“目前，我市机动车礼让行人已取得了一些成效，但也还存在一定的问题。”洛阳市交警支队相关负责人说，为在发挥道路保通作用的同时，最大限度保障行人的安全，市交警部门不仅在合理施划斑马线上“勤动脑”，还打出了包括启用道路抓拍设备、现场制止不礼让行为、文明督导等在内的“综合拳”，“接下来，我们还计划对主动礼让行人的驾驶员进行奖励，对不礼让行为进行更严厉的治理。”（记者 王若馨 文/图/视频）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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