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小小银行家，放飞大梦想！建行洛阳洛龙支行开展消费者权益保护小朋友专场活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.13 18:43

　　“阿姨，这个设备是干什么用的？”

　　“小姐姐，断网行动，是什么行动？”

　　…………

　　上午9点多，建设银行洛阳洛龙支行迎来一批特殊的客人，这群5到12岁年龄不等的孩子，近距离与银行接触，感到什么都是新鲜的，问这问那，可把当班的大堂经理忙坏了。

　　少年儿童是家庭和国家的未来，提高少年儿童金融素养是我国基础教育发展的趋势之一。为进一步强化金融知识普及教育，维护金融消费者权益，建行洛阳洛龙支行日前开展“小小银行家 放飞大梦想”消费者权益保护主题宣教活动，受到广大家长和小朋友欢迎。

　　披上“小小银行家”绶带的小朋友们，跟随建行小姐姐的引导，参观赋有洛阳地域文化气息的支行营业大厅，体验叫号机的使用，积极到现金柜台体验办理现金业务，认真听取工作人员对智慧柜员机、智能电子屏等项目的介绍，然后来到劳动者港湾，让大家了解到建行作为国有大行的担当和情怀，让小朋友们感受到新金融的魅力，使其对银行业务和智慧金融服务有了初步的认识和了解。

　　接下来的“客户体验”和在反假知识小课堂上，孩子们在支行老师们讲解和引导下，初步掌握了如何识假辨假知识，学习了识别假钞的技巧，将“一看，二摸，三转”的口诀牢记于心。尤其是在知识问答环节上，气氛达到了高潮，家长和小朋友都积极踊跃的参加答题活动，支行为答题正确的家庭赠送了“小小银行家”证书及奖品以资鼓励。支行还邀请各位家长朋友参与消保知识答题赢礼品活动，并为小朋友们播放消保宣传动画片。寓教于乐的形式让孩子们树立正确的价值观，金钱观和消费观，使其体会家长和劳动者工作的艰苦，学会感恩，养成勤俭节约的好习惯。④
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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