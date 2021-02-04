@洛阳人，这些公交线路有调整

13日，记者从洛阳市公交集团获悉，近日有多条公交线路进行调整。

13日，记者从洛阳市公交集团获悉，近日有多条公交线路进行调整。

D97路

从14日起，D97路从新区公交第一停车场发车，沿原线运营至开元大道光武大道口后，改走光武大道、新源路、提驾庄街、吉庆路、玉泉街、白塔路、永安街、开元大道至洛阳碧桂园；回程与去程运营线路一致。

12路、40路、95路、V5路

从11日起，12路、40路、95路、V5路已恢复丽春西路段的运营。

93路

从7日起，93路终点站已由窑沟东调整至汉魏大道吉庆路口调头返回，调整期间取消西庞村站、东庞村站、庞村镇政府站、窑沟西站、窑沟站、百草坡站、窑沟东站的停靠。

68路、80路

因丰李公交停车场及途经道路已施工完毕，具备使用和通行条件，从7日起，68路已恢复终点站丰李运营。

因道湛附近拆迁围挡施工，从7日起，80路区间车终点站已由道湛调整至孔明街龙顾路口掉头返回。调整期间取消道湛站、龙顾路诸葛大街口站、诸葛镇东站、诸葛镇站的停靠。（记者 冯莹雅 文/图 通讯员 赵承韩 菲菲）