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志愿者“直播带货” 让“文明实践”暖起来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.13 18:43

　　“大家看，这样的面光灯是直播时常用的设备……”今日，在洛阳市洛龙区翠云路街道正大社区，一场直播带货文明实践活动吸引了许多志愿者参与。

　　记者在现场看到，“直播带货”老师从认识直播带货、短视频拍摄技巧、短视频制作技巧、直播三要素、直播流程、主流平台运营技巧以及产品讲解5步法等7方面，详细介绍了直播带货全过程，引导和帮助志愿者利用现代数字方法更加直观的掌握直播带货技巧。学员们对直播带货兴趣浓厚，学习氛围热烈，现场互动活跃。

　　“第一次直播带货感觉怎么样？”“面对镜头会不会紧张？”……在现场，作为此次活动的发起人、“与爱同行”公益组织的负责人白英平与大家现场分享了团队首次触“电”的经历。

　　由于团队帮助老人的儿子上个月病逝了，团队怕老人以后生活没保障，想帮助老人拓宽自家粉条销路。所以白英平有了一个大胆的想法——直播带货，但不懂直播、不会运营让她犯了难。她向翠云路正大社区提出通过互联网帮助困难群众的想法。

　　“不懂技术找专人教！”正大社区党总支书记李焕云说，社区为团队联络了专业直播运营导师，讲解直播技术、分析营销策略。

　　在5日爱心助农首场公益直播中，白英平化身带货主播，为困难群众卖出500斤粉条！“当把卖粉条的收入全部交到困难群众手中时，我们觉得所有的付出都是值得的。”白英平说，“我们会不断学习新技术，希望帮助更多有困难的农民。”

　　“志愿服务与互联网巧妙结合，是我市创新志愿帮扶形式的生动体现，这让志愿帮扶活起来、实起来，进一步丰富了新时代文明实践活动的内涵。”洛阳市文明办相关负责人说，直播带货是一种新的志愿服务方式，打破了志愿服务空间束缚。今年以来，我市依托各新时代文明实践所、站、点的地域优势，以及各街道、社区的特色亮点，规范志愿服务工作，建立志愿服务项目库，依托互联网+，创新志愿服务项目“点单式”服务，着力打通服务百姓的“最后一公里”，将符合百姓需求的志愿服务活动送达老百姓身边，让志愿服务之花处处绽放。（记者 贾臻 见习记者 梁笑宇 通讯员 谢芳 姚嘉慧 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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