国道G310洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)预计月底前通车

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：国道G310洛阳境段（铁门镇至三门峡市界）何时能通车？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：国道G310洛阳境段（铁门镇至三门峡市界）何时能通车？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：国道G310洛阳境段（铁门镇至三门峡市界）何时能通车？
市交通局回复：据公路事业发展中心反馈：因该路段属于洛阳、三门峡两市交界处，目前洛阳境正在进行通车前准备工作，并积极与三门峡市相关部门联系，预计12月底前通车。（>>相关阅读：洛阳310国道二期全线沥青面层摊铺完成）
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