爱心不断汇聚 洛阳这群孩子的“航空梦”即将实现

13日，洛阳日报报业集团联合阿里巴巴天天正能量及市创建办、市文明办举行的“针心针意”大型暖冬公益行动第二场活动正式启动，孟津区朝阳镇第三中心小学孩子们的“航空梦”心愿故事引发众人关注，不少爱心人士和单位联系记者，表示要为孩子们提供帮助……随着爱心不断汇聚，孩子们的心愿有望实现。

13日，洛阳日报报业集团联合阿里巴巴天天正能量及市创建办、市文明办举行的“针心针意”大型暖冬公益行动第二场活动正式启动，孟津区朝阳镇第三中心小学孩子们的“航空梦”心愿故事引发众人关注，不少爱心人士和单位联系记者，表示要为孩子们提供帮助……随着爱心不断汇聚，孩子们的心愿有望实现。

报道引发关注，“航空梦”有望实现

今日，相关报道见报后，中国民用航空飞行学院洛阳分院相关负责人告诉我们，可以为孩子们实现“航空梦”提供帮助。

中国民用航空飞行学院洛阳分院坐落于北邙山上，距离市区10公里。该院的前身是始建于1963年的中国民航高级航空学校第三训练团，1993年8月，它从四川广汉整体迁至我市，与原民航洛阳航站整建制合并，组成现在的洛阳分院。多年来，该院为中国民用航空培养了一批又一批的飞行人才，为中国航空事业的发展作出了巨大贡献，被誉为“中国民航飞行员的摇篮”。

“我们想邀请部分孩子走进校园，为他们上一堂航空知识课，带他们近距离观察飞机，让他们体验飞行员的如何训练的。”该负责人说。