洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

爱心不断汇聚 洛阳这群孩子的“航空梦”即将实现
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.13 17:44

　　13日，洛阳日报报业集团联合阿里巴巴天天正能量及市创建办、市文明办举行的“针心针意”大型暖冬公益行动第二场活动正式启动，孟津区朝阳镇第三中心小学孩子们的“航空梦”心愿故事引发众人关注，不少爱心人士和单位联系记者，表示要为孩子们提供帮助……随着爱心不断汇聚，孩子们的心愿有望实现。

　　报道引发关注，“航空梦”有望实现

　　今日，相关报道见报后，中国民用航空飞行学院洛阳分院相关负责人告诉我们，可以为孩子们实现“航空梦”提供帮助。

　　中国民用航空飞行学院洛阳分院坐落于北邙山上，距离市区10公里。该院的前身是始建于1963年的中国民航高级航空学校第三训练团，1993年8月，它从四川广汉整体迁至我市，与原民航洛阳航站整建制合并，组成现在的洛阳分院。多年来，该院为中国民用航空培养了一批又一批的飞行人才，为中国航空事业的发展作出了巨大贡献，被誉为“中国民航飞行员的摇篮”。

　　“我们想邀请部分孩子走进校园，为他们上一堂航空知识课，带他们近距离观察飞机，让他们体验飞行员的如何训练的。”该负责人说。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·被熟人托关系问病是一种什么体验？
  • ·忍耐腹痛近10天 这事儿可不该忍
  • ·一到外孙女放学时间，她就脖子硬还头痛……
    • 有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
        作为游客，来到一座城市，您是否会拍下这样一张照片，照片的背景是古朴的街巷，以及刻着光阴的一道墙。
  • ·半日时光游古村 寻访英烈殉难地
  • ·登名山、观“三湖”、看古迹
  • ·古槐皂角常相伴 近郊可看地坑窑
    		•  
    新闻排行
  • 好消息！孟津至洛阳龙门站305路公交车...
  • 洛阳现有政府自建小型车各科目考场6个
  • 洛阳市教育局：元旦春节倡导师生非必...
  • 本周冷空气降温时效较短 气温将逐渐反弹
  • 明年将覆盖全市社区！洛阳市首届社区...
  • 洛阳旅游年票管理办公室发布最新公告
  • 网友建议西苑公园在丽新路新开一个出...
  • 全市政法重点工作推进会召开 通报“三...
  • “剧本杀”缘何备受青年群体青睐？【...
  • 人民日报、央视新闻等官微 聚焦洛阳“...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市可折的公交异形卡何时开始出售？
    目前拔智齿不在医保报销范围，需个人自费
    精彩图片
    趣味社区运动会 增进邻...
    冬日暖阳 乐享生活【组...
    老城区道北路街道党群...
    返乡种菊拓富路 致富...
    精彩热帖

    灵动之舞

    瞪羚（非洲大草原）

    西苑冬景

    洛河的黄喉鹀
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605