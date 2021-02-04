河南省青少年足球锦标赛男子乙组比赛精彩举行 洛阳队六连胜夺冠

13日，洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，在南阳举行的2021年河南省青少年足球锦标赛男子乙组比赛中，洛阳队以6连胜的佳绩夺得冠军。

13日，洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，在南阳举行的2021年河南省青少年足球锦标赛男子乙组比赛中，洛阳队以6连胜的佳绩夺得冠军。

本次比赛由河南省体育局主办、河南省球类运动管理中心承办，来自全省各地市的16支代表队参赛。

据洛阳市足球单项体校教练员段雪强介绍，比赛分为小组赛和淘汰赛两个阶段。在小组赛上，洛阳队一枝独秀，先后以3：0击败濮阳队，4：1战胜新乡队，4：2赢下开封队，以小组头名晋级淘汰赛。此后，洛阳队再接再厉，以1：0和2：0分别战胜许昌队和东道主南阳队，与郑州队会师决赛。12日进行的决赛中，洛阳队面对实力强劲的对手，在稳固防守的同时，利用防守反击的机会打入一球，以1：0战胜对手，夺得本次比赛的冠军。

作为河南省第十四届运动会前的一次阅兵，本次比赛展示了洛阳近年来校园足球运动的长足发展，也为明年在洛阳举办的省运会赋予了更多看点。(记者 孟山)(图片由校方提供)