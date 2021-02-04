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全省唯一！洛阳中联水泥获评首批省级绿色建材生产综合基地示范单位
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.13 17:45

　　13日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，河南省工信厅、发改委等九部门近日公布首批省级绿色建材生产综合基地示范单位名单，洛阳中联水泥有限公司入选，系全省唯一入选单位。

　　作为洛阳市践行工业绿色发展理念的代表企业，洛阳中联水泥有限公司近年高度重视绿色低碳发展和智能改造提升，不断探索绿色智能化发展、产业链延伸和产品提质升级路径。该企业在熟料煅烧过程中采用轻量节能模块化窑衬，系相关技术成果首次运用于水泥窑内衬，每年可节约燃煤9011吨，数据达到国际领先水平；该企业还积极建设水泥窑协同处置固废危废、城市生活垃圾项目，目前项目已投入使用，处置能力为每年13.8万吨。

　　依托实施绿色工厂建设和智能化改造提升，洛阳中联水泥有限公司近年获得国家级绿色矿山、国家级能效“领跑者”企业、国家级“绿色工厂”等多项荣誉。

　　下一步，该企业将进一步推进绿色建材生产综合基地建设的绿色化、智能化、标准化、集约化和生态化发展，切实发挥引领全省水泥行业绿色化转型和智能化改造发展的示范作用，为全省建材工业高质量发展贡献更多“洛阳动力”。

　　为深入贯彻落实新发展理念，加快全省建材工业绿色转型升级，河南省于今年启动首批省级绿色建材生产综合基地创建申报工作。根据规划，河南省将力争在“十四五”期间依托骨干水泥企业，建成若干个绿色矿山建设达标、生产过程绿色环保、生产技术智能高效、产业链条低碳循环及本质安全发展水平持续提升的全链绿色建材生产综合基地。(记者 陈曦 罗兴涛 文/图 通讯员 黄会鸽)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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