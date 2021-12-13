12月13日，在洛阳国家大学科技园健身中心，青年员工陈一豪正在健身锻炼身体。洛阳国家大学科技园作为新兴产业培育、高新技术产业发展、创新创业人才培养的综合性科技服务平台，园区充分发挥平台和资源优势，不断完善青年创新创业综合服务体系和硬件设施，心理研究中心、健身中心、科技中介超市、城市书房、员工餐厅、咖啡厅等办公配套一应俱全，为青年创新创业保驾护航。

健身房

12月13日，在洛阳国家大学科技园健身中心，青年员工陈一豪正在健身锻炼身体。洛阳国家大学科技园作为新兴产业培育、高新技术产业发展、创新创业人才培养的综合性科技服务平台，园区充分发挥平台和资源优势，不断完善青年创新创业综合服务体系和硬件设施，心理研究中心、健身中心、科技中介超市、城市书房、员工餐厅、咖啡厅等办公配套一应俱全，为青年创新创业保驾护航。