洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳现有政府自建小型车各科目考场6个
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.13 13:43

关于2021年度洛阳市机动车驾驶人社会化考场规划使用情况的公告

　　2021年，洛阳市结合全市机动车驾驶人考试工作实际，按照《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部139号令)、《机动车驾驶人考试工作规范》等规定，在最大限度合理推动政府自建考场建设和使用的同时，本着优化布局、方便群众的原则，采用公开招标等方式基本完成了我市机动车驾驶人社会化考场的规划建设工作。现依据《河南省机动车驾驶人考场规划建设管理规定》(豫公交办〔2020〕883号)、《洛阳市“十四五”时期机动车驾驶人考场管理工作规划》等规定，将我市机动车驾驶人考场2021年度规划使用情况及2022年度工作规划公告如下：

　　一、现有政府自建小型车各科目考场6个

　　洛阳市机动车驾驶人综合考试中心、洛宁县机动车驾驶人综合考场、邙山科目一考场、邙山科目二考场、新区科目一考场、新区科目三考场。

　　二、已完成的综合性全科目小型车社会化考场1个

　　洛阳市洛新机动车驾驶人考试中心

　　三、现有在用过渡期分科目小型车社会化考场(过渡期最长至2024年)12个

　　新安县：新安县队理论考场、新安县队科目二考场、新安县队科目三考场；汝阳县：汝阳县队理论考场、汝阳县队科目二考场、汝阳县队科目三考场；宜阳县：宜阳县队科目二考场；偃师区：偃师大队科目二考场；嵩县：科目一大众考场、嵩县大队科目二1号考场、嵩县大队科目二2号考场；

　　栾川：栾川县队理论考场。

　　四、已启动相关程序的综合型全科目小型车社会化考场2个

　　栾川县长河机动车驾驶人综合考试中心

　　偃师区天吉星机动车驾驶人综合考场

　　根据公安部交管局《关于进一步加强和规范驾驶人考试管理工作的通知》(公交管〔2019〕527号)及河南省公安厅交警总队《关于加强机动车驾驶人考场规划建设和使用管理的指导意见》(豫公交办〔2020〕884号)等规定，经对我市2021年机动车驾驶人考试综合供给能力及考场资源配属情况等各项数据测算评估，现明确2022年度全市范围内暂时不再接收新增机动车驾驶人社会化考场申请。对已规划使用的考场，完善考场管理和评价考核制度，自2022年逐步实行优胜劣汰和惩戒退出机制，诚恳接受社会各界监督。

　　洛阳市公安局交警支队

　　2021年12月13日

（来源：洛阳交警）⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·被熟人托关系问病是一种什么体验？
  • ·忍耐腹痛近10天 这事儿可不该忍
  • ·一到外孙女放学时间，她就脖子硬还头痛……
    • 有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
        作为游客，来到一座城市，您是否会拍下这样一张照片，照片的背景是古朴的街巷，以及刻着光阴的一道墙。
  • ·半日时光游古村 寻访英烈殉难地
  • ·登名山、观“三湖”、看古迹
  • ·古槐皂角常相伴 近郊可看地坑窑
    		•  
    新闻排行
  • 好消息！孟津至洛阳龙门站305路公交车...
  • 江凌与建业集团董事长胡葆森举行工作会谈
  • 洛阳市教育局：元旦春节倡导师生非必...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，共51个
  • 返乡种菊拓富路 致富花开惠乡邻【组图】
  • 明年将覆盖全市社区！洛阳市首届社区...
  • 本周冷空气降温时效较短 气温将逐渐反弹
  • 最低气温将跌破冰点！洛阳最新周天气...
  • 冬日暖阳 乐享生活【组图】
  • 老城区道北路街道党群服务中心建成投...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市可折的公交异形卡何时开始出售？
    目前拔智齿不在医保报销范围，需个人自费
    精彩图片
    趣味社区运动会 增进邻...
    返乡种菊拓富路 致富...
    冬日暖阳 乐享生活【组...
    老城区道北路街道党群...
    精彩热帖

    灵动之舞

    瞪羚（非洲大草原）

    西苑冬景

    洛河的黄喉鹀
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605