洛阳现有政府自建小型车各科目考场6个

2021年，洛阳市结合全市机动车驾驶人考试工作实际，按照《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部139号令)、《机动车驾驶人考试工作规范》等规定，在最大限度合理推动政府自建考场建设和使用的同时，本着优化布局、方便群众的原则，采用公开招标等方式基本完成了我市机动车驾驶人社会化考场的规划建设工作。

关于2021年度洛阳市机动车驾驶人社会化考场规划使用情况的公告

2021年，洛阳市结合全市机动车驾驶人考试工作实际，按照《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部139号令)、《机动车驾驶人考试工作规范》等规定，在最大限度合理推动政府自建考场建设和使用的同时，本着优化布局、方便群众的原则，采用公开招标等方式基本完成了我市机动车驾驶人社会化考场的规划建设工作。现依据《河南省机动车驾驶人考场规划建设管理规定》(豫公交办〔2020〕883号)、《洛阳市“十四五”时期机动车驾驶人考场管理工作规划》等规定，将我市机动车驾驶人考场2021年度规划使用情况及2022年度工作规划公告如下：

一、现有政府自建小型车各科目考场6个

洛阳市机动车驾驶人综合考试中心、洛宁县机动车驾驶人综合考场、邙山科目一考场、邙山科目二考场、新区科目一考场、新区科目三考场。

二、已完成的综合性全科目小型车社会化考场1个

洛阳市洛新机动车驾驶人考试中心

三、现有在用过渡期分科目小型车社会化考场(过渡期最长至2024年)12个

新安县：新安县队理论考场、新安县队科目二考场、新安县队科目三考场；汝阳县：汝阳县队理论考场、汝阳县队科目二考场、汝阳县队科目三考场；宜阳县：宜阳县队科目二考场；偃师区：偃师大队科目二考场；嵩县：科目一大众考场、嵩县大队科目二1号考场、嵩县大队科目二2号考场；

栾川：栾川县队理论考场。

四、已启动相关程序的综合型全科目小型车社会化考场2个

栾川县长河机动车驾驶人综合考试中心

偃师区天吉星机动车驾驶人综合考场

根据公安部交管局《关于进一步加强和规范驾驶人考试管理工作的通知》(公交管〔2019〕527号)及河南省公安厅交警总队《关于加强机动车驾驶人考场规划建设和使用管理的指导意见》(豫公交办〔2020〕884号)等规定，经对我市2021年机动车驾驶人考试综合供给能力及考场资源配属情况等各项数据测算评估，现明确2022年度全市范围内暂时不再接收新增机动车驾驶人社会化考场申请。对已规划使用的考场，完善考场管理和评价考核制度，自2022年逐步实行优胜劣汰和惩戒退出机制，诚恳接受社会各界监督。

洛阳市公安局交警支队

2021年12月13日

（来源：洛阳交警）⑥