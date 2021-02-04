网友建议西苑公园在丽新路新开一个出入口 公园回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖建议：西苑公园仅在九都路有一个出入口，每天人流量很大，门口车辆较多。建议在东边丽新路上再开一个仅供一人进出的小门，缓解西南门的压力。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖建议：西苑公园仅在九都路有一个出入口，每天人流量很大，门口车辆较多。建议在东边丽新路上再开一个仅供一人进出的小门，缓解西南门的压力。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖建议：西苑公园仅在九都路有一个出入口，每天人流量很大，门口车辆较多。建议在东边丽新路上再开一个仅供一人进出的小门，缓解西南门的压力。
西苑公园回复：我园根据您的建议，进行了实地勘查，并召开专题研究。综合考虑，目前我园尚不具备新开大门条件：
1.西苑公园地处涧西区商业繁华地段，东、南、西三面紧邻丽新路、九都路、南昌路等城市主次干道，北侧为华阳酒店内部用地。按照公园设计规范等相关标准及公园内外布局结构，在丽新路上新开大门与机动车道路距离过近，缺乏足够的缓冲地带，存在较大安全隐患。
2.西苑公园面积较小，且距周边社区较近，现有大门已基本满足游客入园需要。
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