车主注意！洛阳市车管所新车注册登记需提前预约

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：现在去洛阳市车管所给新车办理注册登记，需要提前预约吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：现在去洛阳市车管所给新车办理注册登记，需要提前预约吗？

市公安局回复：目前，根据疫情防控要求，为避免人员聚集，新车注册登记实行预约制度，车主需通过警民通预约方可办理，每天可预约100个号。

注册登记只是车管所办理的其中一项业务，车管所同时还受理有补领登记证书、补领行驶证、电子转籍、注销登记、六年免检、校车标牌等业务，这些业务均不需要预约办理。车管所上班时间：上午9：00-12：00，下午13：00-17：00，请您合理安排办理时间，如有问题，可拨打车管所咨询电话：65950388。

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