好消息！孟津至洛阳龙门站305路公交车增加运力 乘车更方便

昨日，孟津汽车站微信公众号发布消息，孟津至洛阳龙门站305路公交车由每天9班调整为每天18班。

昨日，孟津汽车站微信公众号发布消息，孟津至洛阳龙门站305路公交车由每天9班调整为每天18班。原文如下：

广大乘客朋友：

我站根据旅客出行需求，适时调整孟津至洛阳龙门站305路运力，由原每天9班，调整为每天18班，实行孟津站和洛阳龙门站对发，具体发车时间如下：

孟津站发车时间：6:30、7:10、7:50、8:30、9:10、9:50、10:30、11:10、11:50、12:30、13:10、13:50、14:30、15:10、15:50、16:30、17:20、18:10；

龙门站发车时间：6:30、7:10、7:50、8:30、9:10、9:50、10:30、11:10、11:50、12:30、13:10、13:50、14:30、15:10、15:50、16:30、17:20、18:10。

望广大乘客相互转告，方便乘车！

疫情期间乘车须知：

1.旅客乘车必须戴口罩，测体温、出示身份证、行程码、健康码，扫描“乘客登记系统二维码”。不具备扫码条件的乘客，需要出示身份证，配合驾驶员进行人工登记身份信息，不能出具健康码的，需出具纸质相应有效健康码，全程规范佩戴口罩，有序乘车。体温异常以及未规范佩戴口罩的乘客禁止乘车；

2.建议群众尽量错峰出行，减少人员聚集。

孟津汽车站

2021年12月12日

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