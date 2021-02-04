洛阳召开万人助万企·金融政策宣讲暨银企签约会

10日，我市召开万人助万企·金融政策宣讲暨银企签约会，强化政银企沟通合作，推动多方共赢发展。

10日，我市召开万人助万企·金融政策宣讲暨银企签约会，强化政银企沟通合作，推动多方共赢发展。

本次银企双方共签订贷款合同1412项，引入资金298.78亿元。其中，签约金额较大的项目有农发行洛阳分行与栾川县农业发展有限公司(栾川县民生类水库PPP项目)签约5.55亿元、工商银行洛阳分行与中国一拖集团有限公司签约贷款4亿元、中国银行洛阳分行与洛阳宏盛工程管理有限公司签约贷款1.5亿元、交通银行洛阳分行与洛阳城市发展投资集团有限公司签约贷款3亿元等。

自“万人助万企”活动开展以来，我市金融系统强化市场主体培育，前移金融服务端口，聚合金融资源，激活“金融活水”，综合运用多种融资手段，为洛阳建强副中心、形成增长极提供了强有力的金融支撑。据统计，今年上半年，我市共达成银企签约项目1990个，合同投放金额383亿元，现已投放364.3亿元，落实率95.1%。今年前三季度，全市金融机构人民币存贷款余额分别突破7000亿元、6000亿元关口，分别同比增长9.0%、10.3%。

会上，市发改委、工信局、农业农村局、交通运输局分别发布了我市重大项目融资信息，部分金融机构代表介绍了相关信贷政策和产品。

市委常委、统战部部长、副市长李新建参加会议。（记者 李迎博 通讯员 王偲 智国政）