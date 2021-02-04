以解放思想激发活力 以创新引领重振雄风——访偃师区委书记杨红忠

“开展解放思想大讨论，是全面贯彻落实党的十九届六中全会精神及省、市党代会精神的重要举措，也是凝聚全市思想共识、走好创新引领发展之路的有力抓手。”偃师区委书记杨红忠表示，偃师区将结合党史学习教育，深入开展解放思想大讨论，着力以思想解放推动理念创新、机制创新、工作创新、作风创新，以科技创新引领转型发展高质量发展，重振偃师雄风。

“开展解放思想大讨论，是全面贯彻落实党的十九届六中全会精神及省、市党代会精神的重要举措，也是凝聚全市思想共识、走好创新引领发展之路的有力抓手。”偃师区委书记杨红忠表示，偃师区将结合党史学习教育，深入开展解放思想大讨论，着力以思想解放推动理念创新、机制创新、工作创新、作风创新，以科技创新引领转型发展高质量发展，重振偃师雄风。

目前，偃师区上下以“解观念之困、破机制之墙、聚攻坚之力、提发展之效”四个方面为着力点，围绕“如何改革创新，在建强副中心、形成增长极中实现偃师更大担当”，聚焦“五破五立”目标任务，广泛开展了大学习、大调研、大讨论活动，深入反思在思想观念、干部作风、服务效能等方面与先进地区存在的差距，以思想观念大解放推动改革发展大突破。

坚持问题导向，着力破除影响偃师发展、不适应新时代新要求的体制机制瓶颈。持续探索推进放权赋能改革，合理划分区镇(街道)事权财权，研究制定区村(社区)干部薪酬管理办法，激发基层改革发展内生动力。持续巩固完善“县管校聘”改革，推动全区教育实现高质量发展。持续深化“放管服效”改革，着力构建亲清新型政商关系，营造公平竞争的市场环境，增创体制机制新优势。

对照“五破五立”要求，以能力作风建设年活动为抓手，引导全区干部深刻查找问题。在检视剖析中发现问题根源，在推动整改中实现作风创新，教育引导全区广大干部努力争当“五种干部”，全面提升能力素质，激发创新进取意识，凝聚转型发展高质量发展的强大合力。

聚焦发展任务，树立“项目为王”理念，强化专班推进，推动各项工作落地见效。狠抓产业发展立根基。实施工业强区、产业兴区战略，以实施“十大行动”为抓手，不断做强先进装备制造、新材料和节能环保三大主导产业，做优电线电缆、针织制鞋、耐火材料、新型包装材料、特色家居制造五大特色产业，力争到“十四五”末，规模以上工业企业总产值达到1000亿元。狠抓乡村振兴夯基础。以市委“151”工作部署为抓手，以区级、镇级两个层级示范村打造为重点，全面推进乡村振兴。狠抓城市建设筑平台。按照“扩规模、提品位、补短板、提内涵”工作思路，全面对标平台型创新城市、全国文明典范城市、青年友好型城市打造标准，持续提升城市能级。狠抓文旅文创植优势。以“文旅文创成支柱”为方向，叫响“夏商古都”“玄奘故里”文旅品牌，把偃师的历史文化资源优势转化为旅游产业发展优势，努力在建强副中心、形成增长极，重振洛阳辉煌中贡献更大力量。(记者 孙小蕊 杨凤轩)