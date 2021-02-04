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倾听青年心声！洛阳日报报业集团举行青年读者座谈会【视频+图片】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.13 08:31

洛阳日报社青年读者座谈会现场

　　倾听青年心声，加快建设青年友好型媒体平台！昨日下午，洛阳日报报业集团举行青年读者座谈会，贯彻落实江凌书记在洛报集团调研时关于“把宣传重点全面转向青年”的指示要求，听取洛阳各界青年代表意见、建议，加快推进媒体深度融合，增强宣传工作针对性、实效性，进一步提升主流媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

青年读者参观洛阳日报中央厨房
青年读者参观洛阳日报社史馆

　　本次座谈活动邀请团市委相关负责人及15名青年读者代表参加，他们中既有青年公务员、青年企业家、青年律师、青年教师、青年医生，也有返乡创业青年、青年电商、网络大咖；既有博士、硕士，也有大学在校生；既有洛阳籍青年，也有定居洛阳的外地青年。大家在集体参观洛报集团“中央厨房”、社史馆后，结合工作学习实际，畅所欲言，共话媒体融合发展。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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