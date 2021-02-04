11日，全市政法重点工作推进会召开，通报“三零”创建工作情况，部署下步重点工作。

11日，全市政法重点工作推进会召开，通报“三零”创建工作情况，部署下步重点工作。

市委副书记、政法委书记杨骁强调，要全面推进“三零”创建活动，以“三零”创建为重要抓手，夯实安全稳定基石，推动更高水平的平安洛阳建设，把矛盾纠纷、风险隐患、突出问题解决在基层、化解在萌芽状态；要扎实开展“三清两建”专项行动，切实强化组织领导，因地制宜、分类分批、压茬推进，确保第二阶段行动取得更大成效；要全力做好矛盾排查化解，健全落实社会矛盾源头预防、排查预警、多元化解机制，围绕重点领域和关键环节，扎实开展“大走访、大慰问”活动，深化矛盾纠纷多元化解，持续做好政策解释、法律宣传、困难帮扶工作。

杨骁要求，持续深化市域社会治理现代化，着力打造一批具有洛阳特色的社会治理品牌。补齐短板抓提升，聚焦实效抓运用，围绕“智治”，提高农村技防能力，完善综合治理体系，增强风险处置能力，及时解决群众诉求；要巩固拓展政法队伍教育整顿成果，结合党史学习教育、解放思想大讨论活动，定期开展案件评查和执法监督，建立健全制约监督体系，有效推进执法司法规范化建设，常态化加强政法队伍建设；要认真谋划明年重点工作，以建设更高水平的平安洛阳、法治洛阳为目标，紧紧扭住政法工作主责主业，聚焦重点，坚持系统思维，强化底线意识，着力防范化解重大风险，不断提升社会治理现代化水平，为洛阳“建强副中心、形成增长极”创造平安和谐的社会环境。

副市长张武清参加会议。（记者 赵硕）